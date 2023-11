To były niezwykłe dni z "Mille Miglia"! We włoskiej Bresci co roku odbywa się rajd klasycznych samochodów, nazywany Najpiękniejszym Wyścigiem Świata. Dlaczego tak jest pisaliśmy wielokrotnie. Ale wszyscy wiemy, że obraz mówi więcej niż słowa. Dlatego dla wszystkich fanów starych samochodów i pięknych włoskich krajobrazów przygotowaliśmy wideo-relację z imprezy!

Reklama

Zobacz też: Prawdziwe piękno jest wieczne! Oto 5 kultowych aut, które nigdy się nie zestarzeją