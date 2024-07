Masturbacja u kobiet to głównie penetracja pochwy za pomocą wibratora. Jest procesem, który pomaga się rozluźnić, sprawia dużo przyjemności i pozwala poznać swoje ciało.

Reklama

Techniki masturbacji kobiet

Do technik masturbacji zaliczamy głaskanie bądź masowanie okolic łechtaczki, sromu, krocza czy piersi, penetrację pochwy za pomocą wibratora czy pieszczenie palcami warg sromowych.

Rodzaje wibratorów

Wibrator jest najpopularniejszym gadżetem erotycznym. Najnowsze wibratory damskie wykonywane są z cyberskóry, która świetnie przypomina ludzką skórę poprzez kształt, rozmiar i fakturę. Występują też wibratory silikonowe, lateksowe, akrylowe, plastikowe i metalowe.

1.Wibrator silikonowy – przyjemny w dotyku silikon, który pokrywa urządzenie, zapewnia intensywne doznania podczas masturbacji. Silikon jest materiałem, który nie wchodzi w interakcję ze skórą, a co więcej jest dla niej łagodny i nie powoduje otarć.

Zobacz także

2. Wibrator lateksowy – jest giętki i miękki w dotyku. Nie powoduje żadnych podrażnień.

3. Wibrator akrylowy – jest wykonany z akrylu i polecany dla kobiet wrażliwych, delikatnych. Jest łatwy do czyszczenia.

4. Wibrator plastikowy – podstawową zaletą wibratorów plastikowych są ich mocne wibracje, istotne podczas stymulacji łechtaczkowej i gładka powierzchnia. Minus gadżetu jest taki, że wibrator jest twardy, sztywny i nie dostosowuje się do temperatury ciała. Gadżet nie jest wodoodporny, dlatego nie można używać go podczas kąpieli.

5. Wibrator metalowy – wibrator jest przeznaczony dla kobiet wymagających i oczekujących wysokiej jakości produktu. Jest masywny i odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, a wibracje są mocne i intensywne.

Przeciętny wibrator ma długość od 10 do 30 cm. Nie ma uniwersalnego rodzaju wibratora, a wręcz przeciwnie. Obecnie powstaje coraz więcej typów tego gadżetu, które odpowiadają pod każdym względem indywidualnym potrzebom kobiety. Wybierając wibrator, nie zwracaj uwagi jedynie na jego rozmiar czy materiał z jakiego został wykonany. Popatrz na jego dodatkowe elementy, które mogą być powodem większej przyjemności, np. żłobienia i wypustki, przyssawki, które pozwalają na przytwierdzenie wibratora do podłoża, a także pomocnicze wypustki przyczyniające się do jednoczesnej stymulacji łechtaczki i pochwy. Występują także wibratory łechtaczkowe – wykorzystywane do stymulowania łechtaczki. Wyróżniamy również wibratory analne, i g-spot ze skrzywioną końcówką, stymulującą punkt G.

Jak masturbować się wibratorem?

Najlepiej gdy przed masturbacją weźmiesz gorącą kąpiel i odprężysz się. Kiedy będziesz już rozluźniona połóż się wygodnie na łóżku. Próbuj dotykać swoich miejsc intymnych na wiele sposobów, przemieszczając palce od łechtaczki do warg sromowych. Po chwili nawilż pochwę specjalnym nawilżaczem, który sprawi, że stanie się wilgotna, śliska, co spotęguje doznania. Następnie przyłóż do niej wibrujący gadżet, który zapewni intensywną stymulację łechtaczki. Po chwili włóż gadżet do środka i wykonuj nim ruchy symulujące ruchy penisa.

Masturbacja pozwala kobietom poznawać swoje ciało, uczyć się dochodzenia do rozkoszy, a także poznawać swoje czułe punkty. Badania sugerują, że kobiety które poddają się autoerotyzmowi mają bardziej udane życie seksualne, a dzięki temu ich więzi z partnerami są mocniejsze i trwalsze.

Reklama