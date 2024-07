Przed manipulacją w związku można ustrzec się, ucząc się komunikacji z partnerem, odpowiedzi na jego wyimaginowane zarzuty i zaczepki. Bądźmy asertywni, mówmy wprost, demaskujmy próby szantażu, stawiajmy granice.

Reklama

Sposoby manipulacji w związku

Manipulacja w związku staje się nieetyczna oraz niebezpieczna w sytuacji, gdy:

zaburza się potrzeby i pragnienia partnera, dążąc do osiągnięcia jedynie własnych celów,

bierze się zdecydowanie więcej niż daje,

wywołuje się poczucie winy i stosuje się je jako karę za nierobienie tego, co mi pasuje.

Poniżej przykłady stosowanych w związkach technik manipulacyjnych, które staja się zagrożeniem, gdy zaczynają dominować w sposobach komunikacji:

zapędzanie w kozi róg - wieczne wytykanie błędów i pokazywanie, że wszystko robi się źle, a jakiekolwiek dokonania to i tak zasługa manipulanta;

udręczeni - męczennicy biorący na siebie coraz więcej obowiązków, czujący się wykorzystywani, niezauważani, komentują głośno, jacy są pokrzywdzeni;

tyle bym osiągnęła, gdyby ciebie nie było - najczęstsze u kobiet, obarczanie partnera za swe błędy i nieudane życie;

ofiara losu - częstsze u mężczyzn chcących się dowartościować w towarzystwie, kurtuazyjne wyśmiewanie w zabawnej formie;

to twoja wina - częstsze u mężczyzn, którzy nie dopuszczają myśli o porażce, obwiniając za błędy kobietę;

tak bardzo się starałem, a teraz mnie nie chcesz - manipulant chce odejść, ale dąży do obarczenia winą partnera, który w końcu nie wytrzymuje i kończy związek;

kij i marchewka - brak umiaru w nagradzaniu i karaniu, ich nieprzewidywalność, która wynika z zaburzeń poczucia własnej wartości;

przerywanie - np. w połowie czyjegoś zdania i rozpoczynanie innego tematu, a także ignorowanie wypowiedzi zwłaszcza w towarzystwie;

gra w pończoszkę - kobieca kokieteria i emanowanie seksualnością, aby wzbudzić zainteresowanie obecnych w towarzystwie mężczyzn i zazdrość innych kobiet, np. prowokowanie w towarzystwie opowieścią o zakupie seksownej bielizny.

Jak radzić sobie z objawami manipulacji w związku

Manipulacja jest wyrazem braku umiejętności komunikacji i fałszywego przekonania, że prawda i uczciwość nie pomogą osiągnąć celu. To oznaka związku niedojrzałego i zaburzonego, może to dotyczyć zarówno relacji, jak i jednego z partnerów. Sięgamy po tę metodę, aby osiągnąć własny cel bez ryzyka odrzucenia czy konfliktu.

Zobacz także

Manipulacja może też być metodą na zdominowanie partnera i przejęcie nad nim kontroli (co jest typowe dla agresorów). Musisz nauczyć się rozmawiać: proś o doprecyzowanie wypowiedzi, demaskuj ukryte intencje, komunikuj wprost, co ci się nie podoba. Mów, co czujesz, stawiaj granice, nie tłumacz się z zarzutów.

Jeśli trzeba, odpowiedz atakiem i tłumacz swoje widzenie sprawy. Osobie wiecznie udającej bezradną przydziel zadania i przerzuć na nią wreszcie część odpowiedzialności. Bądź asertywna, postaw na partnerskie traktowanie, nie pozwól wpędzić się w poczucie winy.

Zażądaj konkretnych informacji, co nie pasuje w tobie partnerowi i sprzeciwiaj się próbom sprowokowania zazdrości. Demaskuj manipulatora, mówiąc, że dostrzegasz szantaż. Jeśli ukochana/y stosuje taką formę przemocy psychicznej, odbiera ci prawo do decydowania o sobie, używa szantażu emocjonalnego, warto zastanowić się nad przyszłością.

Reklama

Jeśli rozważasz wyjście z toksycznego związku, możesz spotkać się komentarzami w stylu: „Nie umiem bez ciebie żyć”, „Coś sobie zrobię i zobaczysz” czy „Pożałujesz, jak odejdziesz”. W podjęciu decyzji może utwierdzić rozmowa z grupą wsparcia bądź psychologiem.