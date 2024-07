Lęk przed odrzuceniem zniechęca do zawierania nowych znajomości, flirtowania i randek. Jest mechanizmem obronnym, który wiąże się z doświadczeniami z dzieciństwa. Boryka się z nim wiele kobiet i mężczyzn.

Unikanie bliskości jest mechanizmem obronnym. Strach przed akceptacją wiąże się z doświadczeniami z dzieciństwa. Unikanie bliskich relacji, lęk przed bliskością – to w rzeczywistości efekty lęku przed odrzuceniem. Jego korzenie znajdują się w pewniej formie odrzucenia doświadczonej w przeszłości (np. znęcanie, ale też nadopiekuńczość). Im wcześniej nastąpiło odrzucenie, tym większy jest problem z bliskością. Kiedy ktoś jako dziecko doświadczał miłości, zainteresowania i poczucia bycia potrzebnym nie będzie miał problemów z miłością i intymnością. Potrafi je odbierać, reagować na nie i odwzajemniać drugiej osobie. Osoba, która unika więzi z innymi, nie wierzy, że ktoś mógłby zaakceptować ją taką jaka jest.

1. Bądź pewna/y siebie i nie myśl o porażce

Projektowanie wyobrażonych negatywnych obrazów wpływa na pojawienie się lęku. Odnosisz wtedy wrażenie, że odrzucenie jest nieuniknione. Pewność siebie pozwoli ci panować nad sytuacją i nie myśleć o porażce. Nawet jeśli zrobisz pierwszy krok i rozpoczniesz znajomość, a druga strona nie podzieli twoich chęci i zostaniesz odrzucona/y, nie traktuj tego jako życiowej tragedii. Nie obwiniaj się i nie analizuj, co jest z tobą nie tak, że flirt zakończył się porażką. Każdy może mieć gorszy dzień. Poza tym, nie znasz upodobań drugiej osoby, być może po prostu nie byliście w swoim typie.

2. Jak zawrzeć znajomość: przygotuj się na odmowę i nie bój się jej

Boisz się rozpocząć rozmowę, bo od razu zaczynasz myśleć co poczujesz, gdy usłyszysz nie. Obawiasz się, że nie będziesz mieć ochoty już nigdy do nikogo się zbliżyć. Wiesz, że pojawi się upokorzenie i ból. Odmowa nie powinna gasić twojego pragnienia zainicjowania rozmowy.

Flirtowanie, randki i zawieranie znajomości to wbrew pozorom nie taka łatwa sprawa. To nieprawda, że jeśli ktoś odmówił ci zaproszenia na kawę to z pewnością daleko ci do ideału. Nie masz powodu do wstydu, takie sytuacje zdarzają się każdemu. Odmowa jest jedną z najczęstszych odpowiedzi przy pierwszych spotkaniach. Na początku znajomości trudno od razu komuś zaufać. Kolejne spotkania pozwalają przełamać tę barierę, dlatego nie panikuj i przede wszystkim nie rezygnuj. Naucz się reagować na odmowę. Jeżeli usłyszysz „nie jestem zainteresowana/y” nie dawaj po sobie poznać, że jesteś przygnębiona/y i w ogóle to czujesz się niczym dziecko, któremu zabrano lizaka. Uśmiechnij się i odpowiedz, np. „ok, trudno, miłego dnia”. W ten sposób elegancko zakończysz rozmowę, a nawet jeśli zobaczą cię znajomi, nie pomyślą, że dostałaś/eś kosza, tylko, że spotkałaś/eś kogoś znajomego.

3. Nie szukaj wymówki dla lęku przed odrzuceniem

Nie szukaj wymówek, które przekonają cię do tego, aby nie rozpoczynać znajomości. Wykręty typu: „Nie chciałam/em przerywać deseru”, „Na pewno chciał/a do kogoś zadzwonić”, itp. skutecznie cię zniechęcą. Najlepszym sposobem na pozbycie się takich wymówek jest szybkie działanie. Kiedy zobaczysz swój obiekt zainteresowania nie zastanawiaj się, nie szukaj powodów, które udowodnią ci, że nie warto podejść i rozpoczynać rozmowy. Nie pozwól, aby myśl – „pewnie i tak powie nie” zdążyła pojawić się w twojej głowie. Działaj szybko i zdecydowanie. Od momentu zobaczenia do wykonania pierwszych kroków, nie powinno minąć więcej niż 3-5 sekund. W ten sposób nie dasz swojemu mózgowi czasu na wymyślenie wymówki i skoncentrowanie się na obawie przed odrzuceniem.

