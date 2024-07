Książki dla młodzieży stanowią pokaźną kategorię wśród wszystkich propozycji w księgarniach stacjonarnych i internetowych. Należą do nich między innymi powieści przygodowe, psychologiczne, sportowe, fantastyka, romanse i opowiadania o wampirach. Każdy młody czytelnik znajdzie tam coś dla siebie.

Warto zachęcać nastolatków do czytania książek, które rozwijają wyobraźnię, kształtują wrażliwość i pomagają doskonalić umiejętności językowe. Najlepiej wybrać dla nich coś z działu nowości i bestsellerów – takie pozycje sprawdzą się zdecydowanie lepiej niż lektury szkolne.

Jak wybrać dobre książki dla nastolatków?

Książki, w przeciwieństwie do gier komputerowych, nie mają jednolitych oznaczeń dotyczących zalecanego wieku czy ostrzeżeń o niebezpiecznej zawartości. Z tego powodu w doborze odpowiedniej lektury dla nastolatka rodzice są zdani na własne wyczucie. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby opiekun mógł wcześniej samodzielnie przeczytać lub chociaż pobieżnie przejrzeć całą książkę. Dobrym pomysłem jest także odnalezienie recenzji w internecie. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko, że w wybranej książce znajdą się treści nieodpowiednie dla nastolatków, na przykład niecenzuralne słowa, sceny przemocy czy seksu. W razie wątpliwości najlepiej wybierać wyłącznie pozycje leżące na półkach z literaturą młodzieżową.

Dobre książki dla nastolatków: co może zainteresować chłopaka?

Lektury szkolne nie należą do ulubionych tytułów większości nastolatków. Młodzi chłopcy dużo chętniej sięgają po książki spoza kanonu. Największym powodzeniem cieszą się gatunki, takie jak fantastyka i science fiction. Nastolatkowie chętnie sięgają po książki o duchach, wampirach i magii. Lubią też opowiadania przygodowe, oparte na rozwiązywaniu zagadek. Przykładowe propozycje dla chłopców w wieku 13-15 lat to:

Seria „Tunele” (autorzy: Roderick Gordon, Brian Williams),

Seria „Artemis Fowl” (Eoin Colfer),

Seria “Ulysses Moore” (Baccalario Pierdomenico),

“Dziennik cwaniaczka” (Jeff Kinney),

“Kroniki Archeo” (Agnieszka Stelmaszczyk),

“Szmaragdowy atlas” (John Stephens).

Dobrym pomysłem na prezent w postaci książki dla nastolatka są także różnego rodzaju albumy sportowe, podróżnicze lub dotyczące innych zainteresowań chłopaka.

Zobacz także

Książki młodzieżowe dla dziewczyn: nie tylko o miłości

Książki reklamowane jako lektury dla nastolatek to często romanse i powieści z wątkiem miłosnym. Część dziewczyn rzeczywiście lubi czytać takie utwory, ale nie jest to oczywiście jedyna opcja. Czasami warto postawić na coś innego, na przykład książki psychologiczne, przygodowe czy opowiadania ze zwierzętami w roli głównej. Do ciekawych propozycji dla młodszych czytelniczek można zaliczyć książki, takie jak:

Seria „Elena” (Nele Neuhaus),

Seria „Magiczne drzewo” (Andrzej Maleszka),

„Pod presją” (Falkoff Michelle),

„Kredens pod Grunwaldem”, „Zosia z ulicy Kociej” (Agnieszka Tyszka).

Książki młodzieżowe, które warto przeczytać w każdym wieku

Niektóre książki młodzieżowe cieszą się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Na pozycjach takich jak „Pan Samochodzik” Zbigniewa Nienackiego czy „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery wychowały się już całe pokolenia czytelników. Nowsze propozycje, które przypadną do gustu zarówno nastolatkom, jak i ich rodzicom, to na przykład seria książek o Harrym Potterze (J.K Rowling), opowieści o Mikołajku (Rene Goscinny) lub Koszmarnym Karolku (Francesca Simon).