Krew w kale to niepokojący objaw, którego nie wolno ignorować. Może sugerować hemoroidy, infekcję bakteryjną, poważne problemy z układem pokarmowym, a nawet raka jelita grubego. Aby postawić właściwą diagnozę, lekarz wykonuje kolonoskopię (badanie jelita grubego polegające na umieszczeniu wziernika w odbycie). Metoda ta pozwala jednoznacznie stwierdzić, co wywołuje krew w kale.

Reklama

Hemoroidy, czyli inaczej żylaki odbytu – świeża, jasnoczerwona krew w kale

Jeśli na początku pojawia się swędzenie odbytu, a później na papierze toaletowym widoczna jest krew, to najprawdopodobniej przyczyną są hemoroidy. Krew w kale ma kolor intensywnie czerwony. Chorobie sprzyjają następujące czynniki: nadwaga, dieta uboga w wartości odżywcze, choroby serca, kilkakrotna ciąża, seks analny, starość.

Szczelina odbytu – świeża, jasnoczerwona krew w kale

Jest to choroba końcowego odcinka układu pokarmowego. Po oddaniu stolca pojawią się silny ból, a krew w kale lub na papierze toaletowym ma żywo-czerwoną barwę. Pieczenie odbytu oraz obecność wydzieliny to także symptomy szczeliny odbytu.

Infekcja bakteryjna – świeża, jasnoczerwona krew w kale

Wolny stolec z domieszką krwi to najczęstsze objawy infekcji bakteryjnej. W przypadku, gdy krew w kale pojawia się częściej niż trzy razy dziennie i utrzymuje się dłużej niż kilka dni, konieczne jest dokładne określenie czynnika chorobotwórczego – może to być np. gronkowiec, salmonella, pałeczki okrężnicy.

Polipy jelita grubego – czarna krew w stolcu

Są to łagodne nowotwory – uwypuklenia błony śluzowej, które przypominają małe balony. Krwi w kale towarzyszą problemy z wypróżnianiem – zarówno biegunki, jak i zatwardzenia, a także bóle brzucha. W stolcu widoczne są czerwone strugi bądź kał ma specyficzny, bardzo ciemny kolor.

Zobacz także

Rak jelita grubego – czarna krew w stolcu

Zaparcia, biegunki, anemia (niedokrwistość), nudności, bóle w dolnej części brzucha – to objawy raka jelita grubego. Nowotwór zazwyczaj powstaje z polipów. To najpoważniejsza z chorób, którym towarzyszy krew w kale – stolec jest najczęściej smolisty. Jeśli termin wizyty jest odległy, można wykonać test na krew utajoną – dostępny w aptece, bez recepty.

Choroby żołądka lub dwunastnicy – czarny, smolisty stolec

Jest to objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pojawia się krew w kale i wymioty ścięte krwią. Wykonanie morfologii krwi oraz badanie na krew utajoną w stolcu pozwolą wykryć chorobę wrzodową żołądka.

Rozpoznanie choroby, objawiającej się krwią w kale

Badania, które pomagają ocenić, z którą chorobą mamy do czynienia, to: badanie per rectum (wprowadzenie przez lekarza palca do odbytu), test na krew utajoną w kale oraz kolonoskopia.

Reklama