Salmonella to bakteria, która wywołuje dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Zatruciom można zapobiegać przestrzegając prostych zasad.

Salmonelloza to choroba zakaźna układu pokarmowego, wywołana przez bakterie salmonelli. Najczęściej przyczyną zatrucia jest spożywanie zainfekowanych bakterią produktów. To choroba odzwierzęca, co oznacza, że bakteria rozwija się przede wszystkim w produktach odzwierzęcych, np. mięsie, jajach, mleku. Zatruciom sprzyja niewłaściwe przetwarzanie żywności zawierającej powyższe produkty.

Objawy zatrucia salmonellą

Pierwsze objawy zatrucia pokarmowego mogą się pojawić już od 6 do 72 godzin po spożyciu zatrutego pokarmu. Salmonellozę można rozpoznać po takich reakcjach organizmu jak dreszcze, uczucie rozbicia, bóle głowy, nudności i wymioty, tępy ból brzucha, gorączka, gwałtowna biegunka.

Choroba może mieć łagodny przebieg, ale może też wywoływać zagrożenie dla życia.Zatrucie salmonellą jest niebezpieczna szczególnie dla dzieci i starszych ludzi, ponieważ może doprowadzić do odwodnienia organizmu.

Leczenie salmonellozy

Zazwyczaj zatrucie mija wraz z wydaleniem toksyn i nie jest wymagana interwencja lekarska. Pierwsza pomoc w przypadku salmonellozy to uzupełnianie płynów i lekkostrawna dieta, warto również zażywać węgiel leczniczy, który wspomaga usuwanie wielu toksyn, a także zmniejsza podrażnienie błon śluzowych (jednorazowo 10-12 tabletek rozpuszczonych w 1/2 szklanki ciepłej wody, następnie 6 rozpuszczonych tabletek co 4 godziny do momentu ustąpienia objawów). Wskazane jest także przyjmowanie elektrolitów, ponieważ wymioty i biegunka powodują ich wypłukiwanie z organizmu.

Podczas lekkiego zatrucia salmonellą nie należy przyjmować leków przeciwbiegunkowych, ponieważ to w takcie biegunki człowiek wydala bakterie i toksyny.

Jeśli jednak objawy nie ustępują po trzech dniach, trzeba zgłosić się do lekarza rodzinnego, który prawdopodobnie zaproponuje antybiotykoterapię. Ostre przypadki zatrucia salmonellą wymagają pobytu w szpitalu. Nie można tego bagatelizować, ponieważ powikłaniem salmonelli może być posocznica i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Jak uniknąć zatrucia salmonellą?

Drób, ryby, jaja i surowe mięso przechowuj z dala od produktów, które są gotowe do spożycia

Nigdy nie zamrażaj ponownie raz rozmrożonego jedzenia. Nie jedz także lodów, co do których masz podejrzenie że nie były odpowiednio przechowywane.

Nie kupuj mięsa niewiadomego pochodzenia.

Unikaj potraw niedogotowanych, niedopieczonych lub po prostu z surowego mięsa, na przykład tatara. Bakterie salmonelli giną w temperaturze 70 stopni.

Unikaj też potraw, do których używa się surowego jajka, np. tatar, kogel-mogel, kremy. Przed użyciem jajek, sparz je wrzątkiem przez około 10 sekund, by zniszczyć bakterie w skorupce, jednak pamiętaj, że pałeczki salmonelli przenikają też do środka.

Pamiętaj o myciu rąk przed i po jedzeniu, wyrób też ten nawyk u swoich dzieci. Bezwzględnie myj ręce po skorzystaniu z toalety!

Owoce i warzywa zawsze myj po bieżącą ciepłą wodą.



