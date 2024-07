Kotlety mielone inaczej niż tradycyjnie mogą być serwowane na różne sposoby. To danie ma ogromny potencjał, bo mięso mielone jest bardzo plastyczne i można je formować z dodatkiem dowolnych składników, a każde czynią z tradycyjnych kotletów zupełnie nowe danie. Dietetyczne warzywne mielone ze szpinakiem i ostre z chilli i papryczką jalapeno to tylko niektóre z ciekawych pomysłów na mielone. Mogą być inspiracją do własnych wariacji kuchennych na temat „mielone inaczej”.

Przepis na dietetyczne kotlety mielone: z papryką, szpinakiem i otrębami

Składniki:

0,5 kg drobiowego mięsa mielonego (z kurczaka lub indyka),

3 jajka,

3 łyżki gęstego serka wiejskiego,

3 łyżki mielonych otrębów,

1 mała cebula,

pół czerwonej papryki,

kilka listków świeżego szpinaku,

szczypta: soli, pieprzy, ostrej i słodkiej papryki.

Sposób przygotowania:

1. Szpinak, paprykę i cebulę dokładnie umyj i pokrój na drobne kawałki.

2. Warzywa i pozostałe składniki wymieszaj w misce, aż stworzą spójną masę.

3. Uformuj kotleciki przy pomocy dłoni lub łyżką. Wielkość i kształt są dowolne.

4. Gotowe kotlety poukładaj na blasze do pieczenia (niezbyt blisko siebie, aby się nie posklejały) i włóż do piekarnika rozgrzanego do 180°C na ok. 20 min.

Przepis na kotlety mielone na ostro: z chilli i papryczką jalapeno

Składniki:

0,5 kg mięsa wieprzowego mięsa mielonego,

10 dag zielonych oliwek ze słoika,

10 dag suszonych pomidorów,

2 papryczki chilli w zalewie,

5 krążków jalapeno,

2 jajka,

2 ząbki czosnku,

kilka łyżek mąki,

kilka łyżek oleju,

szczypta soli i pieprzu.

Sposób przygotowania:

1. Oliwki, pomidory suszone, chilli, jalapeno i czosnek pokrój w bardzo drobne kawałki.

2. Do mięsa mielonego wbij jajka, a następnie dodaj przyprawy i pokrojone składniki, mieszaj aż uzyskasz plastyczną masę. Jeśli będzie za rzadka, możesz zagęścić ją mąką.

3. Uformuj kotlety i podsmaż je z obu stron na rozgrzanym oleju, aż będą rumiane. Uważaj, żeby nie przetrzymać ich na patelni, bo warzywa mogą się szybko przypiec na czarno.

Smacznego!