Pulpety zrobione z mielonego mięsa są zdrowszą wersją kotletów, smażonych na tłuszczu na patelni. Gotowane kulki mięsne w połączeniu z sosem pomidorowym dają możliwość stworzenia zdrowego dania, które nasyci na cały dzień. Często podawane z puree ziemniaczanym, posypanym koperkiem lub ze smażonymi buraczkami na ciepło.

Przygotuj:

miskę,

patelnię,

nóż/łyżkę,

głęboki garnek.

Składniki:

0,5 kg mielonego mięsa (wybierz najlepiej drobiowe, ponieważ jest chudsze i bardziej lekkostrawne niż mięso wołowe czy wieprzowe),

1 cebula,

3-4 łyżki bułki tartej,

1 mała marchew,

3-4 łyżki koncentratu pomidorowego,

1 jajko,

150 ml zimnej wody,

1 łyżka mąki,

pieprz, sól, liść laurowy, majeranek, zmielona papryka.

Czas przygotowania: 35 minut

Zobacz także

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

1. Włóż do miski mielone mięso, dodaj jajko, pokrojoną w kosteczkę i delikatnie podsmażoną wcześniej cebulę i wymieszaj powoli wszystko za pomocą ręki (po podsmażeniu cebuli powinnaś chwilę odczekać, aby nie poparzyć dłoni).

2. Dodaj bułkę tartą i znów wyrabiaj mięso, po chwili dodaj przyprawy – sól i pieprz – i ponownie mieszaj wszystko razem za pomocą dłoni.

3. Gdy masa na pulpeciki jest gotowa, odłóż ją na chwilę, aby smaki się połączyły (najlepiej na kwadrans), w tym czasie nastaw do gotowania ok. litra wody w głębokim garnku, a po upływie 15 minut z mięsa rób kuleczki o wielkości piłeczek do tenisa stołowego – średnica ok. 7-8 cm (wyrabiaj kulki mokrymi rękami).

4. Do gotującej się wody dodaj kilka ziarenek pieprzu i liść laurowy i po chwili możesz pojedynczo wkładać kulki mięsne do garnka na ok. 10-15 minut.

5. Podczas gotowania pulpetów możesz zacząć przygotowywać sos pomidorowy – wodę wlej do garnuszka, dodaj koncentrat pomidorowy i mąkę. Gotuj wszystko razem, aż uzyskasz jednolitą konsystencję sosu.

6. Przypraw solą, pieprzem, majerankiem i zmieloną papryką.

7. Na koniec wrzuć ugotowane pulpety do sosu i gotuj przez ok. 5 minut nieustannie mieszając.

Smacznego!