Koszty egzekucyjne to przede wszystkim należności wobec komornika, ustalane według określonych stawek, za dokonywane przez niego czynności związane z egzekucją. Dochodzenie należności wiąże się jednak również z innymi wydatkami – na czynności biegłych czy uzyskanie informacji o dłużniku.

Reklama

Koszty egzekucyjne: co obejmują?

Koszty egzekucyjne to koszty naliczane przez komornika lub sąd podczas egzekucji należności. To, jaki organ nalicza tę należność, zależy od tego, który z nich dokonuje danej czynności. Do kosztów egzekucyjnych można też zaliczyć inne koszty, ponoszone przez strony, a związane z dochodzeniem należności.

Koszty egzekucji naliczane przez komornika przyjmują postać opłaty stałej lub opłaty stosunkowej – uzależnionej od wysokości należności.

Opłata stosunkowa

Opłata stosunkowa dotyczy egzekucji świadczeń pieniężnych i jest uzależniona od wysokości egzekwowanego świadczenia. Wynosi 15% tej kwoty, jednak nie może być niższa od dziesiątej części ani wyższa od trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zobacz także

Komornicy, ustalając wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, biorą pod uwagę średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na rok poprzedni. Opłata stosunkowa pobierana jest przez komornika od dłużnika, po dokonaniu czynności, w związku z którą pobierana jest opłata.

Od uiszczenia opłaty stosunkowej uzależnione jest również wszczęcie postępowania zabezpieczającego. Opłata stosunkowa w tym przypadku wynosi 2% wartości roszczenia, którego ma dotyczyć zabezpieczenie. Nie może być niższa niż 3% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ani wyższa, niż 500% przeciętnego wynagrodzenia.

Opłata stała

Opłata stała dotyczy egzekucji świadczeń niepieniężnych, a także niektórych przypadków świadczeń o charakterze pieniężnym, określonych w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi.

Opłata stała uiszczana jest przez wierzyciela przed wszczęciem egzekucji. Zgodnie z art. 770 k.p.c. dłużnik będzie zobowiązany zwrócić te koszty wierzycielowi. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem.

Opłata stała stanowi określony procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przy odebraniu rzeczy,

40% od jednej izby – za opróżnienie lokalu z ruchomości i eksmisję, oraz doprowadzenie osoby uprawnionej do posiadania nieruchomości,

3% - w odniesieniu do każdej rozpoczętej godziny licytacji przedmiotu zastawu rejestrowego, której komornik dokonuje na zlecenie zastawnika ,

25% - gdy wprowadza syndyka lub zarządcę w posiadanie majątku upadłego,

1% za doręczenia zawiadomień sądowych, zażaleń oraz innych dokumentów i pism,

3% - w stosunku do każdej rozpoczętej godziny czynności, które nie są czynnościami egzekucyjnymi (np. poszukiwanie majątku dłużnika).

Koszty egzekucyjne: inne koszty

Oprócz wynagrodzenia komornika do kosztów egzekucyjnych można zaliczyć:

Reklama