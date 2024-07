Skarga na czynności komornika najczęściej jest skargą na czynność lub zaniechanie. Rzadziej składa się pisma w sprawie doprowadzenia do przewlekłości postępowania na skutek bezczynności komornika.

Samo wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego (np. egzekucji alimentów) ani wykonania zaskarżonej czynności. Może się to odbyć tylko w wyniku decyzji sądu.

Kto może wnieść skargę na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika może zostać wniesiona przez każdego, kto doświadczył negatywnych konsekwencji w związku z działaniem lub zaniechaniem działań komornika, lub którego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone. Na czynności komornicze skargę może wznieść również osoba trzecia, jeżeli udowodni interes prawny takiego postępowania oraz organ uprawniony, prokurator czy organizacja społeczna.

Forma skargi na czynności komornika

Skarga na czynności komornika jest to pisemna forma zażalenia, która musi spełniać wymagania pism procesowych. Dlatego ważne jest, aby przede wszystkim określić właściwość sądu, do którego ją składamy. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, którego dotyczy skarga jest właściwą instancją do jej wniesienia. Skargę na czynności komornika reguluje Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami). Opłata sądowa za wniesienie skargi wynosi 100 zł. Jeżeli pismo jest wysyłane pocztą, to najlepiej zrobić to listem poleconym z potwierdzeniem nadania, które trzeba zachować. Jeden egzemplarz skargi należy zachować dla siebie, na nim sąd potwierdzi wniesienie pisma podczas składania go w biurze podawczym. Składając jako załączniki cenne dokumenty, np. weksle lub czeki trzeba je wyeksponować, by sąd mógł je właściwie zabezpieczyć.

Co powinna zawierać skarga na czynności komornika?

Ważne jest, aby w piśmie dokładnie określić zaskarżaną czynność lub czynność, która została zaniechana. Pismo to powinno mieć stosowne oznaczenia – w tym przypadku jest to skarga. Ponadto należy zawrzeć:

dokładne adresy i nazwiska oraz osób, których postępowanie dotyczy oraz osoby wnoszącej skargę lub jej pełnomocnika;

wniosek o zmianę, uchylenie albo dokonanie danej czynności z uzasadnieniem;

sygnaturę akt komornika;

odręczny podpis osoby wnoszącej skargę;

oświadczenia, dowody, wnioski etc.

spis wszystkich załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).

Skarga zawierająca braki formalne, które nie będą skorygowane w odpowiednim czasie (w wyniku upomnienia sądu) zostanie odrzucona. Jeżeli skarga została odrzucona decyzją sądu wówczas przysługuje zażalenie. Wyjątkiem jest skarga dotycząca zajęcia nieruchomości.

Jaki jest czas na wniesienie skargi na czynności komornika?

Skargę można wnieść w terminie 7 dni od dnia: dokonania danej czynności (pod warunkiem, że dana osoba została o niej poinformowana); zawiadomienia o wykonaniu czynności komorniczej oraz od dnia, w którym powinna być dokonana dana czynność.