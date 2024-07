Kosmetyki w samolocie pasażerowie mogą przewozić bez ograniczeń w bagażu rejestrowanym – zamykanym w luku bagażowym. W bagażu podręcznym kosmetyki płynne można przewozić wyłącznie w pojemnikach 100 ml. Wszystkie te pojemniki powinny być zapakowane w przezroczystą torbę, której maksymalna pojemność wynosi 1 litr.

Międzynarodowe przepisy dotyczące rejsów samolotowych określają, jakie przedmioty pasażer może przewozić w transporcie, a jakich nie. Przepisy te ustalają także co powinno znajdować się wyłącznie w bagażu rejestrowanym, czyli nadawanym do luku bagażowego w samolocie. Wymagają tego względy bezpieczeństwa.

Lot samolotem – co można wziąć a z czego lepiej zrezygnować pakując bagaż

Pasażer w bagażu podręcznym może przewozić litr płynów zapakowanych w 100 ml pojemniki. Norma ta dotyczy m.in. produktów, takich jak szampony, płyny do płukania jamy ustnej czy żele pod prysznic. W bagażu podręcznym nie powinny znajdować się także akcesoria kosmetyczne, które mają ostre krawędzie. Pasażerowie mogą przewozić niezbędne lekarstwa, których pojemność przekracza 100 ml. Konieczne jest jednak zgłoszenie tego faktu podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Napoje zakupione po kontroli bezpieczeństwa pasażer może zabrać ze sobą na pokład samolotu.

Kosmetyki i akcesoria kosmetyczne, które można zabrać do samolotu.

W bagażu podręcznym mogą znaleźć się kosmetyki, takie jak dezodoranty i perfumy, kremy, lakiery i zmywacze do paznokci. Pasażer może wnieść na pokład także substancje nawilżające, olejki do kąpieli, pasty do zębów, podkłady do makijażu, błyszczyki szampony, żele i tusze do rzęs. Przedmioty te można przewozić na pokładzie samolotu w pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml. Ograniczenia te nie obowiązują w bagażu rejestrowanym. Podczas rejsu samolotem w bagażu podręcznym można przewozić również jednorazowe maszynki do golenia, których ostrza zamknięte są w specjalnych osłonkach, prostownice i suszarki do włosów oraz szczoteczki do zębów. W bagażu podręcznym nie powinny znaleźć się ostrza i golarki.

Ostre przedmioty w bagażu

W bagażu podręcznym nie mogą znaleźć się: żyletki, brzytwy, ostrza i golarki, nożyczki, igły, noże, strzykawki, skalpele, korkociągi ani tasaki. Tego typu przedmioty można przewozić wyłącznie w bagażu rejestrowanym.

Należy pamiętać, że te ustalenia i ograniczenia mogą się zmieniać zależnie od przewoźnika oraz kraju, do którego podróżujemy. W trakcie przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa operator ma prawo usunąć z bagażu podręcznego oraz rejestrowanego każdy przedmiot wzbudzający jego wątpliwość.

Pakowanie kosmetyków do bagażu krok po kroku

Odpowiednie zapakowanie kosmetyków do samolotu pozwoli uniknąć rozlania się produktu lub pęknięcia opakowania.

Flakoniki z perfumami można bezpiecznie przewozić wkładając buteleczki do woreczków strunowych. Następnie najlepiej owinąć je w skarpetkę lub apaszkę i schować do wnętrza butów.

można bezpiecznie przewozić wkładając buteleczki do woreczków strunowych. Następnie najlepiej owinąć je w skarpetkę lub apaszkę i schować do wnętrza butów. Z plastikowych butelek balsamów lub żeli pod prysznic dobrze usuwać nadmiar powietrza . Podczas lotu powietrze wewnątrz butelki może się zwiększyć swoją objętość, powodując tym samym rozszczelnienie zamknięcia i wyciek produktu. Przed umieszczeniem butelki w walizce otwieramy zamknięcie, lekko naciskamy pojemnik i szybko zamykamy.

. Podczas lotu powietrze wewnątrz butelki może się zwiększyć swoją objętość, powodując tym samym rozszczelnienie zamknięcia i wyciek produktu. Przed umieszczeniem butelki w walizce otwieramy zamknięcie, lekko naciskamy pojemnik i szybko zamykamy. Nakrętki – zamknięcia butelek najlepiej owinąć folią aluminiową i recepturką. W ten sposób, pomimo rozszczelnienia zamknięcia, produkt nie wycieknie z opakowania.

Odpowiednia kolejność – kosmetyki najlepiej ułożyć na dnie walizki i przykryć nieprzemakalną kurtką lub płaszczem przeciwdeszczowym. Taki układ będzie chronił pozostałe przedmioty przed zabrudzeniem.

