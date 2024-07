Torebka plecak to alternatywa dla klasycznych modeli torebek noszonych w dłoni lub na pasku przewieszonym przez ramię. Dzięki niej zyskuje się wygodę i swobodę.

Funkcjonalność torebki plecaka

Torebka plecak jest hybrydowym rozwiązaniem, to znaczy łączy zalety i funkcje torebki z plusami plecaka. Można w łatwy sposób zamienić plecak w torebkę. Wystarczy tylko zmienić paski. Jest to propozycja dla kobiet, które jednak nie chcą zrezygnować z tradycyjnych torebek i korzystają z opcji plecaka tymczasowo. Warto pamiętać, aby nie przesadzić z wielkością torebki plecaka. Im mniejsza, tym jest bardziej elegancka.

Plecak na każdą okazję

Plecak nie jest zarezerwowany tylko dla uczniów. Można go nosić do pracy, a także wybierać przy innych okazjach. W przypadku formalnego spotkania warto wybierać model gładki, bez wzorów. W zależności od modelu będzie pasować zarówno do sportowych, jak i do eleganckich stylizacji. Takie rozwiązanie lansują światowi projektanci w swoich kolekcjach. Do zwolenników torebek plecaków należą m. in. Chanel, Louis Vuitton czy Marc Jacobs.

Jaką torebkę plecak wybrać?

Wybór torebek plecaków na rynku jest duży. Można wybierać spośród modeli w odważnych kolorach, jak i w pastelach. Obok plecaków casualowych można znaleźć modele z ćwiekami i worki, które będą odpowiednie do rockowych stylizacji. Można zdecydować się na prosty model, wręcz ascetyczny, który nadal pozostaje dziewczęcy. Wykonany z zamszu i skóry z delikatnymi, cienkimi szelkami będzie odpowiedni do stylizacji boho. Można wybrać też torebkę plecak, która kształtem nawiązuje do kwadratu, i przypomina modne niegdyś teczki. To rozwiązanie odpowiednie do pracy. Na rynku dostępne są też modele z laminowanej skóry naturalnej. To propozycja dla odważnych kobiet.

Glamrockowy plecak można zestawić z tiulową spódnicą, a model w jednej z barw pastelowych z dżinsami i sportową bluzą. Białą torebkę plecak ze względu na uniwersalny kolor można nosić do różnych stylizacji. Można ją założyć także do sportowego zestawu, na przykład do kurtki typu bomber. Z kolei model wykonany z zamszu w kremowych odcieniu będzie pasować do popularnego stylu boho oraz hippie.