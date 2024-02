"Milionerzy" to teleturniej, który sprawdza wiedzę ogólną. Uczestnicy nie są w stanie przewidzieć tematyki, którą napotkają podczas 10 pytań do miliona. Tuż przed gwarantowanym progiem 40 000 zł uczestnik 678 odcinka musiał wiedzieć, w co zgodnie z modelem ewolucji gwiazd przekształca się Słońce. Jaka była odpowiedź?

Milionerzy: Zgodnie z modelem ewolucji gwiazd, w co przekształca się Słońce?

W 678 odcinku "Milionerów" Jan Gawroński walczył o główną wygraną. Przy gwarantowanym 1000 zł miał już użyte jedno koło ratunkowe. Przed sobą miał jeszcze dwie szanse na skorzystanie z pomocy. Trudnym pytaniem okazało się być pytanie o 40 000 zł, chociaż nie dla gracza:

Zgodnie z modelem ewolucji gwiazd nasze Słońce z czasem przekształci się w czerwonego olbrzyma, a następnie:

Uczestnik miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. w białego karła

B. w błękitnego nadolbrzyma

C. w protogwiazdę

D. w gwiazdę wielokrotną

W co przekształci się Słońce? Poprawna odpowiedź.

Poprawną odpowiedzią na pytanie z "Milionerach" "Zgodnie z modelem ewolucji gwiazd nasze Słońce z czasem przekształci się w czerwonego olbrzyma, a następnie w białego karła. Poprawna odpowiedź to odpowiedź A. w białego karła. Ta tematyka okazała się strzałem w dziesiątkę dla uczestnika.

