Kobieca intuicja to częsty argument, na który powołują się kobiety przy podejmowaniu różnych wyborów. Ze względu na uczuciowość i empatię łatwo dają się ponieść emocjom i działają intuicyjnie, jednak intuicja to także domena mężczyzn.

Reklama

Czym jest intuicja?

Intuicja jest nagłym, spontanicznym przebłyskiem myślowym. Dzięki niej pojawia się obraz, myśl lub rozstrzygnięcie problemu. Jest procesem podświadomym, nad którym nie możemy sprawować kontroli. Intuicja to pojęcie raczej potoczne niż naukowe, ale nikt nie wątpi w jej istnienie. Inaczej jest w kwestii kobiecej intuicji, czyli tajemniczej zdolności, wewnętrznego głosu dostępnego tylko kobietom.

Działanie intuicyjne

Działanie intuicyjne polega na robieniu czegoś, co już doświadczyliśmy. Im więcej sytuacji i doświadczeń mamy na swoim koncie, tym lepsza jest nasza intuicja. To, co już przeżyliśmy wywołuje w nas pozytywne lub negatywne odczucia. Informację o naszym stosunku do danej rzeczy przechowuje w mózgu ciało migdałowate. To właśnie ono wysyła sygnały pojmowane jako intuicja. Niekiedy informacje te mają taką siłę, że docierają aż do organów wewnętrznych (powodując np. ściskanie w żołądku lub mdłości).

Jeżeli nasze dziecko często choruje, obserwując je potrafimy rozpoznać nadchodzącą infekcję jeszcze zanim pojawią się objawy. Jeśli w naszych kompetencjach leży częsty kontakt z ludźmi, łatwo rozpoznamy z kim uda nam się współpraca, a z kim nie. Takich sytuacji w naszym życiu jest wiele i dotyczą rozmaitych sfer życia. Intuicja „wyostrza się” wraz z nabywanym doświadczeniem.

Zobacz także

Czy intuicja jest dostępna tylko dla kobiet?

Działanie motywowane intuicją jest oparte na poddawaniu się emocjom. Kobiety są bardziej podatne na wpływ emocji, dlatego częściej kierują się intuicją. Stąd myśl, że intuicja dostępna jest tylko dla kobiet i określenie „kobieca intuicja”. W rzeczywistości intuicja jest wspólna obu płciom. Jednak w przypadku mężczyzn rozumowanie intuicyjne i wybory dokonywane na tej podstawie są rzadszym zjawiskiem, niż w przypadku kobiet.

Reklama

Z mitem niezawodnej kobiecej intuicji rozprawili się naukowcy z uniwersytetu Hertfordshire. Przeprowadzili badania, które wykazały, że intuicja nie jest wyłącznie domeną kobiet. W eksperymencie uczestniczyło ok. 15 tys. osób (kobiet i mężczyzn w różnym wieku i z różnych środowisk). Zadanie polegało na wskazaniu, który z uśmiechów przedstawionych na dwóch zdjęciach różnych osób jest prawdziwy, a który fałszywy. Grupie mężczyzn udało się rozstrzygnąć 76% fałszywych damskich uśmiechów, a grupie kobiet 67% uśmiechów męskich. Do „podszeptów” intuicji w trakcie badania przyznało się 80% kobiet i 58% mężczyzn. Kobiety są bardziej empatyczne i uczuciowe dlatego ich wybory częściej motywowane są wewnętrznym głosem.