Michał Wiśniewski w rozmowie z mediami zdradził, czy poznał już płeć szóstego dziecka i czy wybrał imię dla kolejnej pociechy. Lider zespołu "Ich Troje" i jego żona poinformowali ostatnio, że wkrótce ich rodzina znowu się powiększy. Teraz Michał Wiśniewski opowiedział o samopoczuciu ciężarnej Poli i wyznał, czy jego pociecha otrzyma równie oryginalne imię, jak jego pozostałe dzieci.

Pola i Michał Wiśniewscy już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. Para powiedziała sobie "tak" wiosną 2020 roku, a kilka tygodni temu zorganizowali drugą uroczystość. Ostatnio Michał i Pola Wiśniewscy pokazali zdjęcia z drugiego ślubu, a później ogłosili światu kolejną radosną nowinę i zdradzili, że ich rodzina wkrótce znowu się powiększy. Zakochani mają już syna Falco Amadeusa, ale niedługo na świecie pojawi się ich drugie dziecko, a to oznacza, że Michał Wiśniewski, który ma dzieci z poprzednich związków, za kilka miesięcy po raz szósty zostanie ojcem.

Fani Michała Wiśniewskiego doskonale wiedzą, że lider "Ich Troje" wybiera dla swoich pociech naprawdę oryginalne imiona. Dzieci artysty to: Xavier, Fabienne, Etiennette, Vivienne i Falco Amadeus. Czy dla szóstego dziecka Michał Wiśniewski wybierze równie zaskakujące imię? Muzyk w rozmowie z reporterem portalu pomponik.pl stwierdził, że w jego przypadku to raczej tradycyjne imię byłoby sporym zaskoczeniem.

Nie wiem, czy nie miałbyś więcej do powiedzenia w tym temacie, gdybym nagle powiedział, że to będzie Zdzisława. W moim przypadku to imię nie jest normalne. Myślę, że jak dowiemy się jaka płeć, wtedy będę się zastanawiał, ale myślę, że nie będzie odbiegać od moich wspaniałych dzieciaków- Michał Wiśniewski zdradził dla portalu Pomponik.pl.