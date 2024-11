Monika z "Moja mama i Twój tata" była jedną z barwniejszych postaci w programie. Bardzo szybko postanowiła związać się z Szymonem i to z nim spędzała najwięcej czasu i chodziła na randki. Teraz w mediach społecznościowych opowiedziała, co faktycznie łączy ją z mężczyzną. Sprawdźcie szczegóły!

Monika z "Moja mama i Twój tata" wyjawiła prawdę o swojej relacji z Szymonem

Program "Moja mama i Twój tata" okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ widzowie przez 10 tygodni, w każdą środę wyczekiwali nowego odcinka show. Internauci "wkręcili się" w fabułę programu i kibicowali swoim faworytom. Niektórzy rodzice kilkukrotnie zmieniali partnerów, jednak byli również tacy, którzy od pierwszego dnia złapali kontakt i rozwijali swoją znajomość z jedną osobą. Najlepszym przykładem takiej relacji byli Monika i Szymon, którzy nie kryli zainteresowania sobą. Szymon bardzo szybko otworzył się przed Moniką i wyjawił, że niegdyś zmagał się z chorobą alkoholową, co początkowo sprawiło, że kobieta nabrała do niego dystansu. Jednak mimo wszystko dała szansę mężczyźnie, z którym dotarła aż do finału!

Jak udało się nam dowiedzieć, Monika i Szymon z programu "Moja mama i Twój tata" nie są razem, jednak teraz sama zainteresowana zabrała głos w sprawie i wyjawiła całą prawdę:

Spotykaliśmy się, ale było minęło... - napisała Monika.

Jedna z internautek zapytała, czy nie chcieli mieć kontaktów czysto przyjacielskich. To, co odpowiedziała Monika wprawiło w osłupienie fanów, którzy nie spodziewali się takich słów:

Trochę nie wiem co napisać... no nie wyszło i tyle. Trzymam się tego, że ja nic nie udawałam i byłam sobą- potwierdzą ludzie, którzy mnie znają. Były czerwone flagi trzeba było ufać intuicji... Ale! Niczego nie żałuję, było mnóstwo super momentów. - odpowiedziała wprost Monika.

Okazuje się, że Monika i Szymon próbowali stworzyć coś poważnego. Udali się nawet na wspólne wakacje do Warszawy i na Mazury, jednak jak sama twierdzi "byli zbyt różni", by ich znajomość mogła przekuć się w głębszą więź. Nie da się ukryć, że Monika zyskała fanów, jednak niektórzy zarzucali jej fałsz i zazdrość, a to wszystko za sprawą jej oceny odnośnie relacji Ani i Piotra. W finałowym odcinku "Moja mama i Twój tata" była pokazana wymiana zdań rodziców, którzy zarzucali nieszczerość w relacji Piotra i Ani i nie tylko Monika o tym mówiła, jednak to jej najmocniej oberwało się od internautów.

Spodziewaliście się, że Monika i Szymon nie przetrwają próby czasu? My mieliśmy nadzieję, że uda im się stworzyć głębszą relację!

