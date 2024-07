Ciało migdałowate, inaczej amygdala lub jądro migdałowate, to część układu limbicznego, która pobudza układ współczulny. Odgrywa ważną rolę w powstawaniu reakcji obronnych organizmu, negatywnych emocji oraz lęku. Nazywane bywa środkiem alarmowym mózgu.

Ciało migdałowate co to jest?

Ciało migdałowate jest strukturą zlokalizowaną wewnątrz płatów skroniowych w pobliżu podstawy mózgu. Występuje w obu półkulach mózgu. Jest ono odpowiedzialne za powstawanie reakcji lękowych organizmu w odpowiedzi na zagrażające życiu i zdrowiu bodźce. Można powiedzieć, że dzięki tym reakcjom możemy przetrwać w niesprzyjających warunkach oraz chronią one nas przed niebezpieczeństwem.

Do czego potrzebne jest nam ciało migdałowate? Urazy ciała migdałowatego

Ciało migdałowate jest nam potrzebne do funkcji takich, jak:

reakcja na znane bodźce, np. rozpoznawanie miejsc, twarzy,

emocje, głównie strach, lęk, złość,

regulacja zachowań dotyczących spożywania jedzenia,

regulacja popędu seksualnego,

zapamiętywanie, koncentracja i uwaga,

reakcje wegetatywne, czyli odpowiedź układu autonomicznego na bodźce.

Urazy, które mogą spowodować uszkodzenie ciała migdałowatego, to niedokrwienie mózgu, opryszczkowe zapalenie mózgu lub nowotworowe uszkodzenia mózgu. Może to skutkować schorzeniami takimi, jak: trudność w wyrażaniu strachu, gniewu, tzw. ślepota uczuciowa, czyli niemożność rozpoznawania emocji i mimiki twarzy innych osób – szczególnie wyrazu gniewu i złości, zaburzenia koncentracji, brak reakcji na znajome obiekty i osoby, zespół Klüvera i Bucy’ego (objawiający się: wzmożonym apetytem z upośledzeniem identyfikacji rzeczy służących do jedzenia, wzmożoną aktywność seksualną skierowaną zarówno na ludzi jak i zwierząt czy przedmiotów, dużą zmiennością nastrojów połączoną z otępieniem emocjonalnym).