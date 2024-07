Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska spodziewają się dziecka. To będzie ich drugie wspólne dziecko. W sieci opublikowali wzruszający kadr. Mały Falco Amadeus już niedługo zostanie starszym bratem! Szczęśliwi rodzice opublikowali zdjęcie, na którym maluch trzyma test ciążowy z pozytywnym wynikiem.

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska niedawno wzięli drugi ślub. Tego samego dnia świętowali również 50. urodziny muzyka. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek związanych z ich rodziną. Muzyk i jego żona spodziewają się właśnie kolejnego dziecka!

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska radosną nowiną podzielili się na Instagramie. Opublikowali zdjęcie małego Falco, który trzyma test ciążowy z pozytywnym wynikiem:

Oops! We Did It Again ????????♥️