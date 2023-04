Kamila Maślak podczas relacji na InstaStories pokazała, jaki prezent otrzymała od męża. Okazuje się, że z okazji narodzin drugiego dziecka, Rafał Maślak wręczył ukochanej żonie piękną bransoletkę z sercem. Kamila Maślak jest zachwycona wyjątkową niespodzianką i wpisem, w którym model nazywa swoją ukochaną bohaterką. Spójrzcie, jaki piękny prezent dostała żona Rafała Maślaka! Kamila Maślak pokazała prezent od męża Rafał Maślak w miniony czwartek ogłosił swoim fanom radosną wiadomość. Przystojny model pokazał piękne zdjęcie z dziećmi i zdradził, że jego żona urodziła córkę . Rafał Maślak we wzruszającym wpisie na Instagramie wyznał, że nie mógł uczestniczyć w porodzie, ale jego żona i córeczka wróciły już do domu. Rafał w pięknych słowach zwrócił się do ukochanej żony. Zobacz także: Czy Rafał Maślak ochrzci drugie dziecko? Aktor "Barw szczęścia" już podjął decyzję Wreszcie razem❤️ To był stresujący tydzień. Kiedy nadszedł czas, zawiozłem Kamilę z samego rana do szpitala, niestety nie mogłem wejść do środka, musiałem wrócić do domu. Chwilę później dostałem od żony sms, że zaczęli przygotowywać do zabiegu. Byłem sam w domu, nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Pojechałem skołowany na siłownie, zacząłem rzucać ciężarami, nie mogąc nawet doliczyć do dziesięciu. Po kilku godzinach zacząłem się mocno martwić i wkurzać, że nie mam żadnego wpływu i wiedzy na to co się dzieje. Wracając do domu dostałem od Kamili zdjęcie na którym pierwszy raz zobaczyłem swoją córeczkę. Od razu zadzwoniłem! Kiedy odebrała, nie wytrzymałem, rozpłakałem się jak dziecko. Wszystkie emocje zeszły, zamieniły się w jedno wielkie szczęście. Na pierwsze odwiedziny musiałem poczekać jeszcze dobę, wtedy pierwszy raz dotknąłem i...