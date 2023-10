Michał Wiśniewski w rozmowie z Party.pl skomentował narodziny swojego szóstego dziecka. W miniony wtorek wokalista zespołu "Ich Troje" ogłosił, że po raz kolejny został ojcem. Na świecie pojawił się wówczas jego syn, który otrzymał oryginalne imiona Noël Cloé. Już następnego dnia szczęśliwy Michał Wiśniewski pojawił się na konferencji prasowej Polsat SuperHit Festiwal. Przed naszą kamerą opowiedział o narodzinach synka.

Reklama

Szczęśliwy Michał Wiśniewski komentuje narodziny syna

Michał Wiśniewski ma prawdziwe powody do radości. Zaledwie kilka dni temu muzyk po raz szósty został ojcem. Żona Michała Wiśniewskiego urodziła syna. Noël Cloé to druga pociecha, która jest owocem jego małżeństwa z Polą. Ponad dwa lata temu na świecie pojawił się ich syn Falco, a teraz rodzina powiększyła się o kolejnego syna. Michał Wiśniewski w rozmowie z reporterem Party.pl skomentował to radosne wydarzenie.

Kolejne moje szczęście. (...) Dla mnie to jest za każdym razem cud i spełnienie marzeń- muzyk wyznał przed naszą kamerą.

Michał Wiśniewski nie ukrywa, że jest szczęśliwy mając taką gromadkę pociech.

Każde moje dziecko jest wyjątkowe i to jest dla mnie chyba wytłumaczeniem tego, że udało mi się dźwignąć w moim życiu bo miałem dla kogo żyć- wyznał dumny ojciec.

Co jeszcze powiedział nam Michał Wiśniewski? Posłuchajcie sami!

Reklama

Zobacz także: Pola Wiśniewska pokazała pierwsze zdjęcie syna. Żona Michała Wiśniewskiego opublikowała uroczy kadr