Bakterie, wirusy i grzyby są najczęstszymi przyczynami występowania zapalenia płuc u dzieci. Zapalenie płuc u dzieci przebiega w sposób uciążliwy i grozi poważnymi powikłaniami.

Zapalenie płuc u dziecka jest niebezpieczną chorobą niosącą wiele zagrożeń, ponadto jest chorobą uciążliwą i źle znoszoną przez dzieci.

Bakteryjne i wirusowe zapalenie płuc u dzieci

Dzieci mają o wiele niższą odporność niż dorośli i są bardziej narażone na kontakt z wirusami i bakteriami w przedszkolu i w szkole.

Dwie najczęstsze przyczyny zapalenia płuc u dzieci to czynniki bakteriologiczne oraz wirusowe. U dzieci do 4. roku życia zapalenie płuc wywoływanie jest przez bakterie paciorkowca, gronkowca i pneumokoki oraz drobnoustroje, które przedostały się do organizmu noworodka z dróg rodnych matki. Dzieci do 5. roku życia chorują na zapalenie płuc wywołane wirusami, zwykle wirusem grypy.

Innym, niezmiernie rzadkim czynnikiem wywołującym zapalenie płuc u dzieci są grzyby, Ta postać zapalenia płuc dotyczy szczególnie wcześniaków i niemowlęta z dystrofią mięśniową.

U dzieci pojawia się również atypowe zapalenie płuc, którego przyczyną są nietypowe patogeny, najczęściej drobnoustroje, takie jak bakterie z grupy Gram-ujemnych: chlamydie, riketsje i mykoplazmy.

Inne czynniki wywołujące zapalenie płuc u dzieci

Do innych przyczyn zapalenia płuc u dzieci można zaliczyć:

dostanie się okruchów jedzenia do układu oddechowego, które mogą wywołać miejscowy stan zapalny,

chemikalia lub reakcje alergiczne ,

, powikłania w mukowiscydozie i przy wadach anatomicznych układu oddechowego.