Karmienie mieszane polega na jednoczesnym karmieniu dziecka mlekiem z piersi i dokarmianiu mlekiem z butelki. Przejście na karmienie mieszane wymaga czasu. Organizm kobiety musi przystosować się do zmian, dlatego najlepiej wprowadzić określony stały schemat karmienia piersią i butelką.

Karmienie niemowląt – piersią, butelką i mieszane

Znane są trzy sposoby karmienia noworodków.

Pierwszy sposób – wspierany przez WHO i UNICEF – to karmienie niemowlęcia wyłącznie piersią do 6. miesiąca życia.

Drugim sposobem jest podawanie mleka modyfikowanego.

Trzecim sposobem jest kamienie mieszane, które polega na karmieniu dziecka piersią i podawaniu dodatkowo mleka z butelki. Ten typ karmienia zalecany jest zwykle w przypadku, gdy niemowlę mało przybywa na wadze. Decyzja o wprowadzeniu karmienia mieszanego często podejmowana jest łącznie z decyzją o powrocie mamy do pracy. Niekiedy wprowadzenie karmienia mieszanego może być konieczne ze względu na bolesny obrzęk piersi.

Karmienie mieszane – najpierw pierś potem butelka

Wprowadzając karmienie mieszane, mamy zwykle obawiają się, że dziecko przestanie ssać pierś i będzie jadło wyłącznie pokarm z butelki. Jedzenie z butelki jest łatwiejsze niż ssanie piersi, ponieważ wymaga od dziecka znacznie mniejszego wysiłku. Ssanie mleka z piersi polega na „wyciąganiu brodawki piersi”. Maluch przyciska brodawkę do podniebienia i stymulując ją językiem umożliwia wypływanie mleka. W przypadku karmienia butelką pokarm wydostaje się łatwiej, dlatego często maluchy, które spróbują tej techniki rezygnują z ssania piersi. Zdaniem doradców laktacyjnych, aby uniknąć odrzucenia piersi należy zachować pewien schemat karmienia. Karmienie należy rozpoczynać podając pierś, a dopiero później butelkę. Pierś proponujemy dotąd aż dziecko jej nie opróżni. W pokarmie matki znajdują się cenne dla zdrowia malucha przeciwciała odpornościowe i immunoglobuliny. Podając niemowlęciu mleko z butelki nie należy zanadto ułatwiać mu pracy. Dobrze jest trzymać butelkę pod mniejszym kątem, aby siła grawitacji nie ułatwiała dziecku procesu ssania mleka. Nawet jeżeli maluch przez pewien okres będzie chętniej pił mleko z butelki, nie oznacza to, że na stałe odrzuci pierś. Noworodki często przejściowo rezygnują ze ssania piersi i po kilku dniach chętnie do niej powracają.

Karmienie mieszane – łyżeczka lub kubeczek

Dobrym sposobem dokarmiania jest podawanie dziecku dodatkowego mleka łyżeczką lub przez specjalny kubeczek. Ten sposób wymaga cierpliwości i poświęcenia ze strony rodziców, jednak nie stwarza ryzyka odrzucenia piersi przez dziecko.

Mleko matki i mleko modyfikowane w karmieniu mieszanym

Mamy, które decydują się na dokarmianie dziecka ze względu na powrót do pracy, zamiast kupować gotowe mieszanki mleka mogą odciągnąć swój pokarm. Odpowiednio przechowywany w zamrażarce pokarm matki nadaje się do spożycia nawet po 6. miesiącach. Nie traci on wówczas żadnych wartości odżywczych i jest bezpieczny dla dziecka. Pokarm powinien być jednak przechowywany w szczelnych pojemnikach z oznaczoną datą i godziną odciągnięcia. Po rozmrożeniu pokarm wystarczy podgrzać w ciepłej wodzie i podać dziecku. Raz zamrożone mleko matki nie powinno być mrożone ponownie. Jeżeli nie ma możliwości odciągnięcia pokarmu, konieczne jest wprowadzenie do diety noworodka mleka modyfikowanego. Decyzja o rodzaju mleka powinna być podjęta w oparciu o konsultację z pediatrą. Lekarz określi jaki rodzaj mleka i jaką jego ilość należy podawać niemowlęciu, aby jego tempo przybierania na wadze było unormowane.