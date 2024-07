Wcześniaki to dzieci, które urodziły się przed czasem, czyli między 22. a 37. tygodniem ciąży. Dlatego, należy troszczyć się maluszkami w odpowiedni sposób.

Jak karmić wcześniaki?

Wcześniak przychodzi na świat przed terminem, ponieważ dojrzewanie dziecka w łonie matki zostaje przerwane, a to wiąże się z nieprzygotowaniem dziecka do samodzielnego funkcjonowania. W dodatku, maluszki nie mają wyuczonego odruchu ssania. Im wcześniej dziecko przychodzi na świat, tym karmienie jest bardziej skomplikowane. Pierwszy pokarm (siara), bogaty w składniki odżywcze, tłuszcz i białko, mama powinna ściągnąć 6-7 godzin po porodzie i odciągać co 3-4 godziny. Mleko można przechowywać w temperaturze pokojowej przez 4 godziny, w lodówce przez 24 godziny, czy w zamrażalniku do tygodnia.

Wcześniaki urodzone przed 28. tygodniem ciąży

Wcześniaki urodzone przed 28. tygodniem ciąży są bardzo słabe i leżą przeważnie pod respiratorem. Przez kilka dni podaje się im kroplówkę, dzięki której otrzymują glukozę i elektrolity, by się nie odwodnić. Po tym okresie wprowadza się karmienie troficzne, czyli karmienie dożylne.

Wcześniaki urodzone przed 32. tygodniem ciąży

U wcześniaków urodzonych przed 32. tygodniem ciąży stosuje się sondę, czyli karmienie przez miękką, małą rurkę. Cienką rurkę wprowadza się przez usta bądź przez nos. Powinno się podawać 2, 3 a potem 5 ml mleka co 2-3 godziny. Najlepiej jeśli jest to pokarm mamy. Czasem neonatolodzy dodają do pokarmu wapń, cynk, czy fosfor.

Wcześniaki urodzone po 32. tygodniu ciąży

Maluszki urodzone po 32. tygodniu ciąży nie są w stanie połączyć czynności połykania, oddychania i ssania, dlatego karmi się je strzykawką. Jeśli dziecko nie potrafi ssać strzykawki, na początku należy włożyć do ust wcześniaka dokładnie umyty opuszek palca. Kiedy zacznie ssać palec, trzeba włożyć do buzi końcówkę strzykawki i karmić maleństwo.

Wcześniaki urodzone po 34. tygodniu ciąży

Maleństwa urodzone po 34. tygodniu ciąży można już karmić piersią. Na początku, dziecko może mieć problemy z odruchem ssania, dlatego w tym momencie należy wycisnąć kilka kropel mleka do buzi, a sam zacznie szukać brodawki. Pamiętaj, by przystawiać maluszka jak najczęściej do piersi i nie zapominaj, że dziecko jest słabe i szybko się męczy. Kiedy matka nie ma pokarmu może karmić maluszka mlekiem modyfikowanym.

Pamiętaj, aby w szczególny sposób troszczyć się o maluszka. Jest on osłabiony, posiada małą ilość tkanki tłuszczowej i słabe mięśnie. Dlatego, dodatkowo okrywaj maluszka kocykiem i częściej karm go.