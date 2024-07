Dieta dziecka karmionego mlekiem modyfikowanym od piątego miesiąca życia może być wzbogacana o inne produkty.

Schemat żywienia niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym opracowany przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci zakłada, że już od 5. miesiąca życia dietę dziecka można uzupełniać innymi niż mleko pokarmami.

Schemat żywienia niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym: 1.-4. miesiąc życia

Jeśli mleko modyfikowane jest jedynym pokarmem przyjmowanym przez dziecko, w pierwszym miesiącu życia powinno ono dostawać 7 porcji po 110 ml dziennie. Od 2. do 4. miesiąca należy karmić dziecko 6 razy dziennie, porcjami 120-140 ml.

Schemat żywienia niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym: 5.-6. miesiąc życia

Choć nawet po 4. miesiącu mleko powinno stanowić podstawę żywienia dziecka, od 5. miesiąca życia możesz zacząć urozmaicać dietę dziecka innymi pokarmami. Jeśli dziecko zaczyna interesować się innym jedzeniem, możesz zacząć podawać mu obiady składające się z:

przecierów warzywnych i owocowych (gotowana marchew, jabłko, dynia, puree ziemniaczane),

zblendowanego mięso drobiowe,

gotowanego jajka.

Do picia podawaj mu wodę oraz soki bez dodatku cukru.

Dziecko w tym wieku powinno spożywać 5 posiłków na dobę. Wielkość każdej porcji to ok. 150-160 ml.

Schemat żywienia niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym: 7.-8. miesiąc życia

Około 7. miesiąca można zacząć wprowadzać do diety:

gotowane, ale nie blendowane na przecier, tylko rozgniecione widelcem warzywa i owoce,

zmiksowane lub drobno zmielone mięso drobiowe lub mięso ryb,

jogurt i delikatne sery,

pieczywo i lekkostrawne kasze.

Ośmiomiesięcznym dzieciom można podawać do ręki większe kawałki gotowanych owoców i warzyw.

Dziecko 7 i 8-miesięczne powinno jeść 5 posiłków dziennie. Zalecana wielkość jednej porcji to ok. 170-180 ml.

Schemat żywienia niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym: 9.-12. miesiąc życia

Od 9. miesiąca życia dziecko powinno jeść porcje ok. 190-220 ml 4-5 razy dziennie wszystko to, co mogą jeść młodsze dzieci. Dziecku rocznemu, o ile toleruje laktozę i nie jest uczulone na mleko, można podawać mleko krowie.

