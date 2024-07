Jak karmić roczne dziecko – przykładowy jadłospis na jeden dzień

Rocznemu dziecku należy podawać 5 niewielkich posiłków dziennie. Powinny one dostarczyć mu odpowiedniej ilości białka, węglowodanów, tłuszczów, witamin, mikro i makroelementów. Nie należy przekraczać przy tym liczby kalorii, która wystarczy, by zapewnić dziecku energię. Dziecko roczne potrzebuje dziennie od 1000 do 1300 kcal.