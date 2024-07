Karkówka z pieczarkami to połączenie idealne – jedno z najbardziej soczystych mięs świetnie komponuje się z miękkimi grzybami o wysokiej zawartości wody. Danie nie tylko rozpływa się w ustach, ale jest też bardzo aromatyczne. Tak przygotowaną karkówkę można podawać z ziemniakami pieczonymi lub gotowanymi, świetnie pasuje także do wszystkich rodzajów kasz.

Reklama

Składniki:

1 kg karkówki,

0,5 kg pieczarek,

1 duża cebula,

3 łyżki koncentratu pomidorowego,

3 łyżki octu,

3 łyżki cukru,

3 łyżki maggi,

2 łyżki oleju roślinnego,

1 łyżka masła,

szczypta soli i czarnego pieprzu.

Czas przygotowania: 130 minut

Stopień trudności: trudne

Zobacz także

Sposób przygotowania:

1. Mięso umyj i osusz (możesz to zrobić ręcznikiem papierowym), a następnie pokrój w plastry o grubości ok. 2 cm.

2. Podzieloną karkówkę posyp z obydwu stron solą i pieprzem. Możesz też wykorzystać inne przyprawy – jeśli lubisz intensywny smak, wetrzyj w mięso trochę posiekanego czosnku lub natrzyj je świeżym majerankiem. Przyprawione kotlety przykryj folią aluminiową i odstaw do lodówki na co najmniej 30 min. Im dłużej będą się marynować, tym więcej wchłoną smaku z przypraw i ziół.

3. Obierz i oczyść pieczarki, a potem pokrój je na ćwiartki lub ósemki.

4. Rozgrzej na patelni olej, a następnie obsmaż kotlety z obu stron. Wystarczą 2 min, by ścięła się skórka.

5. Obsmażone kotlety ułóż w naczyniu żaroodpornym lub na blasze do pieczenia.

6. Rozpuść na patelni masło i zeszklij na nim drobno pokrojoną cebulę. Następnie do cebuli dodaj pieczarki, poczekaj aż puszczą sok i dodaj koncentrat pomidorowy, ocet, maggi i cukier. Wymieszaj wszystkie składniki i gotuj jeszcze przez 2 min.

7. Całą zawartość patelni przełóż na karkówkę i włóż naczynie do piekarnika rozgrzanego do 180°C na 1,5 h. Jeśli pieczesz na blasze, przykryj ją szczelnie od góry folią aluminiową. Na ostatnie pół godziny pieczenia zdejmij przykrycie.

Podawaj na gorąco z ziemniakami, kaszą, ryżem lub chlebem. Warzywa do obiadu możesz ugotować na parze – do dania najbardziej będą pasowały marchew i zielona fasolka.

Smacznego!