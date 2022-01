"Rolnik szuka żony": Czy Kamilę wkurza gdy nazywają ją "Królową pieczarek"? Zaskakująca odpowiedź

Kamila i Stanisław pasują do siebie? Internauci uważają, że tak! Fani programu "Rolnik szuka żony" w komentarzach na Facebooku sugerują, że rolnik i rolniczka, których poznaliśmy w zerowym odcinku, mogą stworzyć bardzo zgraną parę. Po emisji specjalnego odcinka hitu Telewizyjnej Jedynki w sieci pojawiło się naprawdę sporo komentarzy. Sprawdźcie, co o Kamili i Stanisławie piszą fani "Rolnik szuka żony"! Kamila i Stanisław z "Rolnik szuka żony 8" pasują do siebie? Emisja zerowego odcinka ósmej edycji "Rolnik szuka żony" już za nami. W minione święta Wielkanocne poznaliśmy rolników i rolniczki, które chcą wziąć udział w ósmej edycji programu TVP. Ogromne emocje wśród fanów hitu o poszukujących miłości rolnikach wywołała piękna Kamila. 28-letnia rolniczka już uznawana jest za najpiękniejszą uczestniczkę ze wszystkich edycji "Rolnik szuka żony". Kamila jest producentką pieczarek i mieszka w województwie mazowieckim. Kamila jest sama ponieważ w ostatnich latach skupiała się na swojej karierze. Teraz rolniczka chce to zmienić dlatego zdecydowała się na udział w "Rolnik szuka żony", gdzie spróbuje znaleźć swoją drugą połówkę. Czy Kamila znajdzie tego jedynego? Tego dowiemy się dopiero za kilka miesięcy, ale fani już teraz sugerują, że piękna uczestniczka programu TVP idealnie pasuje do innego rolnika, Stanisława. Mężczyzna ma 26 lat i pochodzi z Wielkopolski. Stanisław w zerowym odcinku "Rolnik szuka żony" przyznał, że szuka kobiety od 23 do 29 lat. I chociaż gospodarstwa Kamili i Stanisława są oddalone od siebie o wiele kilometrów i jak sami przyznali, oczekują, że partner/partnerka przeprowadzą się do nich, to fani uważają, że piękna rolniczka i przystojny rolnik idealnie do siebie pasują. - Ona i...