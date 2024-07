Jałowa martwica kości to bardzo poważna choroba, w której dochodzi do całkowitego zniszczenia tkanki kostnej, z powodu jej nieprawidłowego ukrwienia. Do takiego stanu prowadzą zakrzepy i zatory zlokalizowane w kości, która zaczyna obumierać.

Martwica kości – przyczyny

Najczęściej trudno jednoznacznie ustalić przyczynę doprowadzającą do martwicy kości. Jest to szczególnie skomplikowane w przypadku dzieci. Główny czynnik prowadzący do powstawania jałowej martwicy kości to nieprawidłowe ukrwienie. Jest ono spowodowane:

zatorem,

zakrzepem,

innym czynnikiem zaburzającym przepływ krwi, np. lekami.

Na wystąpienie martwicy kości szczególnie narażone są osoby, które:

przyjmują leki: steroidy (zaburzają one przepływ krwi),

cierpią na chorobę nowotworową i przyjmują chemioterapię,

są predysponowane genetycznie,

mają zaburzenia hormonalne,

chorują na: cukrzycę, toczeń układowy, choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów, zaburzenia krzepliwości krwi, anemię sierpowatą oraz chorobę kesonową,

nadużywają alkoholu i papierosów.

Obrzęk, unieruchomienie stawu, ból podczas ucisku – objawy martwicy jałowej kości

Ogólny stan osoby, u której rozwija się jałowa martwica kości na ogół jest dobry. Początkowo nie zauważa ona żadnych niepokojących symptomów. Jałowa martwica kości rozpoczyna się bólem wysiłkowym, który ustaje w spoczynku. Jeżeli chorobą objęta jest kończyna dolna wówczas występuje mimowolne utykanie w czasie chodzenia oraz niemożność zginania lub prostowania nogi. Może też wystąpić obrzęk i ból pojawiający się w momencie ucisku kości lub stawu zajętego przez proces chorobowy. W przypadku zniekształcenia krążków kręgowych (guzki Schmorla) w chorobie Scheuermanna dochodzi do stopniowego przygarbienia i zaokrąglania pleców, co ogranicza sprawność ruchową i prowadzi do zmian neurologicznych. Ostateczne unieruchomienie kończyny lub stawu w końcowej fazie choroby prowadzi do stopniowego zaniku okolicznych mięśni i deformacji całej sylwetki.

