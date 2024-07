Guzki Heberdena pozwalają zdiagnozować chorobę zwyrodnieniową stawów

Guzki Heberdena to narośle powstające na palcach wskutek zwyrodnienia stawów. Guzki zniekształcają palce, usztywniają je i powodują ból. Prowadzi to do znacznego ograniczenia sprawności dłoni.