Te rewelacje rzucają nowe światło na ostatnie miesiące życia królowej Elżbiety, której niezwykłe poświęcenie i siła ducha w obliczu cierpienia są teraz bardziej widoczne niż kiedykolwiek. Boris Johnson, były premier Wielkiej Brytanii, zaskoczył opinię publiczną, ujawniając nowe informacje na temat stanu zdrowia królowej Elżbiety II. Według niego monarchini miała raka kości w ostatnich latach swojego życia. Te informacje pojawiły się w jego nowej książce "Unleashed", w której Johnson zdradza kulisy swojego czasu spędzonego jako premier, w tym szczegóły rozmów z królową. Twierdzi, że Elżbieta II była świadoma swojego stanu zdrowia i wiedziała, że jej czas jest ograniczony.

Nowe informacje nt. Królowej Elżbiety, ujawnione przez Borisa Johnsona

Johnson opisuje, jak królowa mimo diagnozy zachowywała niezwykłą siłę ducha. Rak szpiku kostnego jest szczególnie trudną i bolesną chorobą, jednak Elżbieta II nie chciała, aby jej stan zdrowia wpływał na wypełnianie obowiązków. Do ostatnich chwil uczestniczyła w spotkaniach, angażowała się w życie kraju i przyjęła Liz Truss, swoją ostatnią premier, z uśmiechem na twarzy. To pokazuje nie tylko poświęcenie, ale także wyjątkową odporność, z jaką starała się przetrwać swoje ostatnie miesiące.

Według oficjalnych dokumentów przyczyną śmierci królowej była "starość". To wyjaśnienie wydawało się naturalne, biorąc pod uwagę, że Elżbieta II miała 96 lat. Jednak nowe informacje od Borisa Johnsona sugerują, że rzeczywista przyczyna mogła być bardziej złożona. Rak kości, na który cierpiała królowa, mógł znacząco wpłynąć na jej zdrowie, co rodzi pytania o to, dlaczego rodzina królewska zdecydowała się nie ujawniać tych informacji opinii publicznej.

Wielu zastanawia się, czy decyzja o zachowaniu tajemnicy dotyczącej stanu zdrowia Elżbiety II była motywowana chęcią ochrony jej wizerunku jako niezłomnej monarchini. Odchodząc w sposób, który miał wyglądać jako spokojny i naturalny, królowa mogła chcieć uniknąć publicznych spekulacji oraz sensacji związanych z jej cierpieniem.

Reakcje na ujawnienie informacji o chorobie królowej są mieszane. Dla wielu osób ta wiadomość jest szokująca, szczególnie w kontekście szacunku, jakim Elżbieta II cieszyła się przez całą swoją kadencję. Monarchini przez większość swojego życia unikała udzielania publicznych informacji na temat zdrowia, co oznacza, że jej ostatnie miesiące życia pozostają w dużej mierze tajemnicą. Rodzina królewska, jak dotąd, nie odniosła się do rewelacji Borisa Johnsona, co tylko podsyca spekulacje na temat tego, co naprawdę działo się za murami pałacu Buckingham. JANE BARLOW/AFP/East News

Niektóre źródła medialne sugerują, że książka Borisa Johnsona może zostać odebrana jako naruszenie prywatności królowej i rodziny królewskiej. Johnsonowi zarzuca się, że ujawnienie tak osobistych informacji bez zgody rodziny było nieodpowiednie i mogło zranić tych, którzy wciąż opłakują Elżbietę II. Z drugiej strony, wiele osób docenia szczerość byłego premiera i możliwość zrozumienia, przez co przechodziła królowa w swoich ostatnich dniach.

Co jeszcze zawiera książka Borisa Johnsona "Unleashed"?

Książka "Unleashed" Borisa Johnsona już teraz wzbudza wielkie kontrowersje. Wspomnienia byłego premiera są pełne anegdot i szczegółów dotyczących jego kariery politycznej, a także prywatnych rozmów z królową. Johnson przedstawia Elżbietę II jako osobę pełną humoru, inteligencji i zrozumienia politycznych realiów. Ujawnienie informacji o jej chorobie rzuca jednak cień na te wspomnienia i pokazuje, jak wielki ciężar musiała dźwigać, nie pozwalając, by jej stan zdrowia przeszkodził w pełnieniu obowiązków.

Czy "Unleashed" przyniesie kolejne rewelacje? Boris Johnson, znany z kontrowersyjnego stylu i zamiłowania do rozgłosu, prawdopodobnie zdecyduje się na ujawnienie jeszcze większej liczby tajemnic z okresu, gdy był premierem. Z pewnością jednak już teraz wiadomo, że ujawnienie informacji o raku kości królowej jest jednym z najgłośniejszych wątków książki, który wzbudza emocje i skłania do refleksji nad tym, jak wyglądało życie królowej w ostatnich dniach jej panowania.

