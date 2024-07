Oficjalną przyczyną śmierci Elżbiety II, która odeszła we wrześniu br., był podeszły wiek. Choć monarchini w ostatnich miesiącach zauważalnie słabła i rezygnowała z wielu wystąpień publicznych, to jednak mało kto spodziewał się, że królowa nie dożyje do końca tego roku. Niedawno nowe światło na tę sprawę rzucił Gyles Brandreth, przyjaciel księcia Filipa. W książce, która ma ukazać się 8 grudnia, opowiedział o chorobie, z którą Elżbieta II podobno mierzyła się przed śmiercią.

Elżbieta II miała raka? Przyjaciel księcia Filipa ujawnia nowe informacje

Zaprzyjaźniony z księciem Filipem biograf niedawno skończył książkę o życiu Elżbiety II, "Elizabeth: An Intimate Portrait". Autor uważa, że monarchini przed śmiercią chorowała na nowotwór szpiku kostnego. Typowym objawem raka jest ból w kościach. Zdaniem pisarza królowa walczyła z nim przez kilka ostatnich miesięcy.

Słyszałem, że królowa miała postać szpiczaka – raka szpiku kostnego, co tłumaczyłoby jej zmęczenie i utratę wagi oraz te "problemy z poruszaniem się", o których często mówiono nam w ciągu ostatniego roku jej życia — napisał biograf.

Później pisarz krótko opisał objawy tego typu nowotworu. Jego zdaniem dobrze oddają stan Elżbiety II, która przed śmiercią musiała poruszać się o lasce. W mediach pojawiły się nawet doniesienia o wózku inwalidzkim.

Najczęstszym objawem szpiczaka jest ból kości, zwłaszcza miednicy i dolnej części pleców, a szpiczak mnogi to choroba, która często dotyka osoby starsze — wyjaśnił Brandreth.

Obecnie nie ma lekarstwa, ale leczenie — w tym leki pomagające regulować układ odpornościowy i leki, które pomagają zapobiegać osłabieniu kości — może zmniejszyć nasilenie objawów i wydłużyć przeżycie pacjenta o miesiące lub dwa do trzech lat — dodał.

Nadal wiele się mówi o odejściu królowej. Dodatkowe zamieszanie wprowadziła premiera kolejnego sezonu popularnego serialu o rodzinie królewskiej. Niedawno twórcy "The Crown" ujawnili, jak ekipa zareagowała na śmierć Elżbiety II. Myślicie, że doniesienia o raku są prawdziwe?

