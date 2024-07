Profilaktyka osteoporozy jest szczególnie ważna, jeśli jesteś w grupie ryzyka. Chorobie powodującej nadmierną łamliwość kości pomogą zapobiec ćwiczenia, odpowiednia dieta i zdrowy tryb życia. Na szybszy rozwój osteoporozy wpływ mają nałogi – alkoholowy i nikotynowy.

Dieta zapobiegająca osteoporozie

W profilaktyce osteoporozy ważne są wapń i witamina D. Są one bowiem budulcem kości. Dlatego istotne jest, aby w diecie znalazły się produkty w nie bogate. Regularnie powinno się spożywać mleko i jego przetwory, np. kefir, jogurt, maślankę. Witaminę D zawierają m.in. tłuste ryby (dorsz, halibut, tuńczyk), żółtka jaj. Organizm jest też w stanie wytworzyć ją sam pod wpływem promieni słonecznych. Jeśli nie ma możliwości naturalnego uzupełniania tych składników, należy przyjmować zawierające je suplementy diety. Dla kości dobre jest też utrzymywanie prawidłowej wagi. Obciążone mogą być bardziej podatne na złamania. Łamliwość kości zwiększają również produkty kofeinowe i sól. Kobiety powinny dostarczać sobie także witaminy K, która ma wpływ na gęstość kości. Witamina K znajduje się w brokułach, rzepie, ziemniakach, awokado czy jajkach.

Ćwiczenia chroniące przed osteoporozą

Spacery i gimnastyka są zalecane jako jeden z elementów profilaktyki osteoporozy. Podczas spacerów możemy przy okazji sprowokować wytwarzanie w organizmie witaminy D dzięki działaniu promieni słonecznych. Gimnastyka może wzmacniać kości dzięki temu, że rozciągając mięśnie, pobudzamy stykającą się z nimi tkankę kostną do powstawania nowej. Warto zatem ćwiczyć i nogi, i ramiona, i mięśnie grzbietu oraz brzucha.

Styl życia w profilaktyce osteoporozy

Jeśli chcesz zapobiec osteoporozie, zrezygnuj z używek albo ogranicz je do minimum. Alkohol, kawa i nikotyna negatywnie wpływają na stan kości. Wskazane są też ćwiczenia i spacery. Urozmaicenie diety w produkty bogate w witaminę D i wapń także stanowi element profilaktyki osteoporozy. Ważne, żeby nie narażać się na złamania. Uszkodzone kości nie tylko trudno się goją, ale też zwiększają podatność na kolejne urazy w miejscach złamania. By zapewnić sobie bezpieczeństwo, nie powinno się wychodzić z domu, gdy na zewnątrz jest ślisko, można też zakupić matę antypoślizgową do łazienki. Schodząc ze schodów zawsze trzymaj się poręczy i nie podnoś dużych ciężarów – to także uchroni cię przed złamaniami.