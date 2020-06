Fryzury lato 2020. "French bob" wyszczupli twoją twarz i podkreśli kości policzkowe. To hit wakacji

Marzysz o ścięciu włosów, ale boisz się że krótkie włosy nie są dla ciebie? Oczywiście, że są! Jeśli już od jakiegoś czasu chcesz zaszaleć, zmienić drastycznie swój look, pomyśl o królującej teraz na Instagramie nowej fryzurze - to "french bob" czyli po prostu francuski bob. Brzmi odważnie? Owszem! Poznaj zalety tego cięcia (a jest ich wiele!), a potem zdecyduj czy ta fryzura jest dla ciebie.

"French bob" czyli francuski bob to fryzura, która charakteryzuje się długością mniej do okolic brody. Francuski bob jest krótszy od klasycznego boba, jest również bardziej nonszalancki i zadziorny - "french bob" pozwala na uporządkowany nieład na głowie - fale, skręty, kosmyki nachodzące na naszą twarz i większa objętość - to jest najważniejsze we francuskim bobie. Nie zapominajmy o grzywce, która jest obowiązkowym elementem tego cięcia. Grzywka powinna kończyć się mniej więcej nad brwiami. Niektórzy decydują się przy wyborze tej fryzury na nieco dłuższą grzywkę tzw. "curtain bangs".

"French bob" to fryzura banalna w stylizacji

"French bob" należy do fryzur z kategorii "messy hair". Aby odpowiednio wystylizować tę fryzurę, wystarczy odrobina pianki do włosów lub sprayu strukturyzującego. Grzywka powinna być nieco zmierzwiona i napuszona, tak samo jak cała fryzura.

Na Instagramie "French bob" to jedna z najpopularniejszych fryzur w ostatnim czasie. Francuski bob pasuje zarówno brunetkom, jak i blondynkom.