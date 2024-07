W początkowej fazie cukrzycy często określa się ją jako cukrzycę ukrytą lub utajoną. Jest tak dlatego, że choroba nie od razu daje wyraźne objawy, ale stopniowo niszczy organizm w niewidoczny sposób. Średni czas wykrycia cukrzycy to aż 8 lat od momentu zachorowania.

Cukrzyca typu 2 (insulinoniezależna) występuje najczęściej u osób dorosłych, powyżej 35. roku życia. W jej wyniku organizm nie reaguje prawidłowo na insulinę, nie wytwarza jej wystarczająco dużo lub nie utrzymuje jej na odpowiednim poziomie. Jest dużo trudniejsza do wykrycia niż cukrzyca typu 1. Długo może rozwijać się w ukryciu, dając tylko niewyraźne objawy.

Objawy ukrytej cukrzycy u dorosłych

W rozpoznaniu cukrzycy najbardziej wiarygodne wyniki daje zmierzenie poziomu glukozy we krwi. Stężenie powyżej 126 mg/dl (7,0 mmol/l) oznacza chorobę. Często jednak nie poddajemy się badaniom, ponieważ nie widzimy niepokojących objawów. Cukrzyca utajona jest jednak możliwa do rozpoznania.

Objawy cukrzycy ukrytej to między innymi:

Wzmożone pragnienie i częste oddawanie moczu .

. Osłabienie i stałe fizyczne zmęczenie.

Zmiany nastrojów, depresja.

Dolegliwości skórne: swędząca skóra, czyraki, grzybica skóry stóp i paznokci.

Wypadanie włosów i łysienie w okolicy szczytu głowy.

Schorzenia oczu: zaburzenie widzenia, rozmazany obraz, przekrwione spojówki

, przekrwione spojówki Zwiększona masa ciała i otyłość

Choroby dziąseł i jamy ustnej, na przykład pleśniawki, zakażenia drożdżakowe i ropniaki przyzębne.

, na przykład pleśniawki, zakażenia drożdżakowe i ropniaki przyzębne. Problemy z językiem: suchość, pieczenie, drobne pęknięcia i zaburzenia smaku

Trudności z gojeniem ran.

Objawy ginekologiczne: bakteryjne zapalenie pochwy, grzybica, zaburzenia miesiączkowania.

Trudności z zajściem w ciążę, poronienia lub urodzenie dziecka o wadze przekraczającej 4 kilogramy.

Zaburzenia erekcji.

Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na cukrzycę

Niektóre czynniki mogą zwiększyć prawdopodobieństwo zachorowania na cukrzycę typu 2. Są to między innymi obciążenia genetyczne do dziedziczenia choroby, skłonność do tycia i otyłość, nadciśnienie tętnicze i choroby niedokrwienne serca, miażdżyca, niedokrwienie mózgu i kończyn dolnych, niska odporność na infekcje wirusowe, choroby bakteryjne, grzybice, choroby trzustki i wątroby, schorzenia dróg moczowych i kamice żółciowe. Osoby obarczone ryzykiem zachorowania na cukrzycę (np. z powodów dziedzicznych) powinny wykonywać regularne badania, nawet jeśli nie mają żadnych widocznych objawów.