Surowego mięsa dla psa nie trzeba parzyć przed podaniem. Najlepsze mięso dla psów to kurczak i wołowina. Nie podaje się wieprzowiny – jest tłusta, ciężka do strawienia przez psa i powoduje zaparcia.

Jakie mięso dla psa jest najzdrowsze?

Puszki z mięsem dla psa nie są najlepszym wyborem

Gotowe psie karmy w puszkach czy saszetkach nie stanowią naturalnego pokarmu, a jedynie jego mniej udany odpowiednik. Coraz częściej zawierają jedynie kilka procent mięsa i nawet 50% węglowodanów, przypominając składem pokarm dla gatunków niemięsożernych. Do produkcji karm dla psów używa się składników tak silnie przetworzonych, że nie da się ich rozpoznać.

Zamiast świeżego mięsa wykorzystuje się różne rodzaje suszonego mięsa, mączkę mięsną, hydrolizaty białkowe, produkty uboczne przemysłu mięsnego, a nawet dodaje się popiół bądź włókna. Konserwacja chemiczna tego rodzaju pożywienia zabija zawarte w nim witaminy i nie służy psiemu zdrowiu.

Surowe lub gotowane mięso jest najlepsze dla psa

Aby więc zapewnić psu pełnowartościowe mięso, można podawać mu surowe bądź gotowane mięso kurczaka, indyka, wołowinę, dziczyznę, jagnięcinę, a nawet ryby bez ości (nie za często).

Najlepiej zrezygnować z wieprzowiny, która jest ciężkostrawna, tłusta i często wywołuje zaparcia u psa. Uwaga na podawane psom kości kurczaka – surowe są dozwolone, jednak po ugotowaniu kruszą się, rozpadają na drzazgi i są bardzo niebezpieczne, dlatego nie wolno włączać ich do psiej diety.

Jeśli chodzi o dodatki, spośród owoców nie można dawać psom awokado, winogron i cytrusów, ani surowych ziemniaków (jedynie puree). Warzywa strączkowe także nie są wskazane.

Surowe mięso dla psa – jakie mięso będzie najlepsze?

Psy mogą jeść surowe pokarmy, w tym surowe mięso, zwłaszcza drugiego gatunku – z dużą ilością tkanki łącznej i chrząstek. Psie organizmy są przystosowane do trawienia mięsa oraz kości. W przeciwieństwie do mięsa podawanego kotom, nie ma potrzeby parzyć go wrzątkiem.

Co oprócz mięsa do jedzenia dla psa?

Raz w tygodniu można karmić psa podrobami, np. wątróbką, a także żwaczami – zdrowymi, suszonymi przekąskami wołowymi, wzbogaconymi o kultury bakterii.

Aby urozmaić psie menu warto podawać mu surowe kurze łapki i skrzydełka, razem z kostkami, naprzemiennie z gotowanym mięsem z kurczaka z marchewką i groszkiem czy surową wołowiną z warzywami.

Po pierwszym spożyciu surowego mięsa kurczaka przez psa może wystąpić biegunka, jednak jego układ trawienny błyskawicznie przyzwyczai się do nowego rodzaju pokarmu. Na początku należy też podawać niewielkie kości do żucia i obgryzania, stopniowo zwiększając ich rozmiar.

Dieta naturalna zdecydowanie bardziej służy psim jelitom i żołądkom, które chronione są przed negatywnym wpływem szkodliwej żywności przetworzonej, wzdęciami i skrętami jelit.