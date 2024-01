32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiega końca - liczni wolontariusze w całej Polsce przez cały dzień wspierali tę inicjatywę, a w sztabach znalazły się również gwiazdy, m.in. Anna Lewandowska czy Barbara Kurdej-Szatan. To jednak YouTuber Budda skradł całe show, wpłacając rekordową kwotę do puszki i to w przebraniu! Kim jest Kamil Labudda?

Budda poszedł na rekord i wpłacił na WOŚP 100 tysięcy złotych

32. finał WOŚP z pewnością przejdzie do historii, nie tylko pod kątem zaangażowania gwiazd i wolontariuszy z całej Polski. To właśnie w niedzielę, 28 stycznia, ogromnym sercem wykazał się - zresztą nie po raz pierwszy - Kamil Labudda. YouTuber, znany w sieci jako Budda, kolejny raz udowodnił, że losy innych nie są mu obojętne!

W czasie zbiórki poinformowano, że do jednej z puszek trafiła rekordowa suma aż 100 tysięcy złotych. Darczyńcą miał być anonimowy, starszy mężczyzna. Szybko jednak okazało się, że za tym wielkim gestem stoi ... Budda, który jest znany z podobnych, dobroczynnych akcji!

Chciałbym Pani do puszki przekazać większą kwotę - zwrócił się Budda do wolontariuszki, będąc w przebraniu seniora.

Budda opublikował na swoim kanale na YouTube obszerny materiał, w którym wyjaśnił okoliczności swojego działania. YouTuber przyznał, że w poprzednich latach również udawało mu się wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a teraz chciałby uniknąć bycia rozpoznanym.

Wolontariusze wiedzą, że mogą się nas spodziewać, dlatego działam w przebraniu (...) - wyjaśnił swoje postępowanie Kamil Labudda.

Ostatecznie jednak Kamil Labudda przyznał się do rekordowego wsparcia udzielonego na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a o jego geście opowiedział też podczas konferencji Jerzy Owsiak. Fani byli pod ogromnym wrażeniem pomysłu YouTubera, a także jego niecodziennej realizacji.

W radio mówili o tym, że pewna osoba dała 100 tys do puszki i że zbierała 3 lata tyle. Siedzieliśmy z mężem zdziwieni kto mógłby tyle kasy odłożyć w 3 lata. A tu niespodzianka

Jesteś aniołem w ludzkiej skórze. Mało tego motywujesz pozytywnie by inni ludzie też mieli ochotę pomagać. Wielki szacun!

Tylko jak usłyszałem gdzieś w mediach, że w Krakowie ktoś wrzucił 100tys to już wiedziałem że Budda!!! Kamil jesteś wspaniałym człowiekiem, zdrówka byku!!!

Przypomnijmy, że wsparcie WOŚP nie jest pierwszą akcją charytatywną, w którą angażuje się Budda. Kilka miesięcy temu Kamil Labudda przekazał ogromną darowiznę na rzecz domu dziecka.

Śledzicie jego działalność?

