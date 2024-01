32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. W minioną niedzielę wolontariusze wyszli na ulice żeby Polacy mogli wesprzeć fundację kierowaną przez Jurka Owsiaka. Wśród osób, które wrzuciły pieniądze do puszki był popularny youtuber Budda, który w przebraniu staruszka przekazał aż 100 tysięcy złotych na WOŚP. Teraz fundacja zareagowała na zachowanie Buddy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już od wielu lat jednoczy Polaków. W niedzielę, 28 stycznia, odbył się już 32. finał podczas którego wolontariusze WOŚP zbierali pieniądze na zakup sprzętu medycznego. Do tej pory na koncie fundacji jest już ponad 175 mln złotych, ale od wczoraj wszyscy mówią o popularnym youtuberze, którzy wrzucił 100 tys. zł do puszki WOŚP. Początkowo nikt nie wiedział, kim jest anonimowy darczyńca, ale szybko okazało się, że był nim Kamil Labudda, czyli Budda.

Zobacz także: Dawid Podsiadło przekazał wspaniałą nowinę. "Są takie momenty, na które czekasz całe życie"

Akcja Buddy, który w przebraniu staruszka wpłacił sporą sumę pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poruszyła internautów. Sprawą zainteresowali się również sami przedstawiciele WOŚP. Tak fundacja komentuje piękny gest Buddy.

W Krakowie ktoś wrzucił do puszki 100 tys. zł, hmm...Trochę zastanawialiśmy się w sztabie, kto to mógł być i czy czasem nie było to jakiś youtuber.No i już wiemy, Budda dzięki! Pozdrawiamy i dzięki, że grasz z nami

czytamy na platformie X.