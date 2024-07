Stroiki na stół to ciekawy sposób na dekorację świąteczną. Masa solna daje duże pole do popisu. Wybacza drobne błędy, formuje się w takie kształty jakie chcemy uzyskać. Jest prosta w wykonaniu i tania.

Przy okazji wykonywania stroika możesz przygotować więcej masy i zrobić własne ozdoby choinkowe wykrawając z niej wzory np. foremkami do ciastek.

Stroiki na święta Bożego Narodzenia z masy solnej – niezbędne składniki

Do przygotowania masy solnej potrzebujesz: pół szklanki wody, pół szklanki soli – grubej warzonej, 1 szklanki mąki pszennej (zwykłej tortowej), pół łyżki oleju. Do ozdobienia stroika użyj farb – mogą być zwykłe plakatowe farby dla dzieci lub akrylowe w tubkach. Pędzle: 1 gruby i 1 cienki do malowania detali. Foremki do ciastek do wykrojenia ozdób. Farba – zielona, złota i czerwona – to podstawa, możesz użyć też innych kolorów.

Stroiki na stół – sposób wykonania stoika z masy solnej krok po kroku

Podane wyżej składniki wymieszaj dokładnie w misce (ręcznie lub za pomocą miksera) do uzyskania konsystencji elastycznego ciasta.

Przełóż na stolnicę posmarowaną mąką i wyrabiaj rękami jeszcze około 7 minut.

Podziel ciasto na 4 równe części. Jedną z nich schowaj i szczelnie przykryj – będzie potrzebna nieco później.

Włącz piekarnik i ustaw go na 80 stopni .

. Z trzech części uformuj 3 równe, długie grubsze wałeczki – jak na kopytka. Złącz je u nasady i zapleć warkocz. Pamiętaj, że w środek koła, które zrobisz z warkocza musi wejść świeca.

Połóż warkocz na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę piekarnika formując z niego koło.

Z pozostałej części ciasta zrób 3-4 małe kulki, które posłużą za bombki.

Posmaruj bombki lekko wodą i zamocuj na warkoczu.

Jeżeli zostało ci jeszcze trochę ciasta możesz je rozwałkować i powycinać foremkami do ciastek ozdoby na choinkę. Pamiętaj, aby przed włożeniem do piekarnika zrobić w nich dziurkę do zawieszenia.

Stroik i ozdoby piecz w piekarniku około 3 godzin w temperaturze 80 stopni. Po upieczeniu zaczekaj aż wystygną.

Pomaluj stroik zieloną farbą. Bombki na czerwono. Możesz użyć złotej farby do namalowania na nich wzorów.

Po wyschnięciu farby spryskaj stroik lakierem do włosów w celu utrwalenia całości. W środek włóż świecę - stroik na stół gotowy.

