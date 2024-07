Męski strój na wigilię powinien być bardziej elegancki niż na co dzień. Nie oznacza to jednak, że tego dnia niezależnie od okoliczności obowiązuje garnitur. Na firmową imprezę, jeśli ma charakter oficjalny, wypada założyć wyjściową marynarkę, ale na przyjęcia w kręgu rodziny i przyjaciół można ubrać się trochę bardziej swobodnie.

Jak ubrać się na nieformalne przyjęcie wigilijne?

W przypadku wigilii organizowanej w firmie sprawa nie jest prosta. Jeśli jest to symboliczny „śledzik” w niewielkim gronie, zorganizowany w trakcie pracy lub tuż po nim, w firmie panuje swobodna, koleżeńska atmosfera, raczej niewymagany będzie wieczorowy strój. Na takie okazje najlepiej ubrać się w stylu „smart casual”: elegancka koszula, ale bez krawata, koszula oxfordzka, sportowa marynarka. Nie zakładaj natomiast koszuli z krótkim rękawem, lepiej podwiń długie rękawy koszuli. Nie noś też eleganckich marynarek do dżinsów, nie jest to dobre zestawienie.

Podobny strój możesz założyć, jeśli wybierasz się na kolację wigilijną do przyjaciół lub rodziny. Na tego typu okazje, zwłaszcza jeśli jest zimno, możesz też pod marynarkę założyć sweter albo założyć go zamiast niej do krawata. Jeszcze innym sposobem na uzyskanie efektu swobodnej elegancji jest kardigan noszony do koszuli i krawata.

Jak ubrać się na eleganckie przyjęcie wigilijne?

Jeśli przyjęcie wigilijne organizowane jest w restauracji i ma oficjalny charakter, strój powinien być dostosowany do tych okoliczności. Postaw na klasyczny zestaw: trzyczęściowy ciemny (czarny, grafitowy lub granatowy) garnitur, jasna koszula, jedwabny krawat i sznurowane buty oksfordy z gładkiej skóry, na skórzanej podeszwie. Jeżeli chcesz wyglądać trochę bardziej ekstrawagancko, zamiast krawata załóż muszkę. Do koszuli z podwójnymi mankietami, dobierz skromne, proste i eleganckie spinki, najlepiej ze srebra.

