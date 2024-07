Ozdoby z masy solnej są proste w przygotowaniu, a sama masa solna nie wymaga wielu składników. Warto do ich wykonania użyć foremek do ciasta o różnych kształtach, np. gwiazdek, serduszek, czy aniołków.

Masa solna – jak przygotować?

Do przygotowania masy solnej potrzebujesz 1 szklankę soli, 1 szklankę mąki pszennej i 125 ml wody. Wszystkie składniki należy dokładnie ze sobą wymieszać tworząc elastyczną masę. Masę solną można barwić na dowolny kolor, np. na brązowy dodając do niej kakao, czy kawę inkę. Można ją suszyć na powietrzu, ale jest to proces dłuższy i może trwać nawet kilka dni. Jeśli chcesz szybciej wysuszyć ozdoby wstaw masę solną do piekarnika o temperaturze 70-75 stopni.

Ozdoby z masy solnej – jak robić i jak osiągnąć kolory?

Ozdoby z masy solnej możesz tworzyć, kiedy masz wyrobioną masę solną. Do ozdób z masy solnej przydadzą się foremki do ciast o różnych kształtach. Dzięki temu możesz wykonać różnorodne dekoracje świąteczne, poczynając od aniołków, choinek, gwiazdek, a kończąc na zwierzątkach. Jeśli chcesz uzyskać inny kolor dekoracji niż biały wystarczy, że do masy solnej dodasz któryś z produktów spożywczych, np. do osiągnięcia żółtego koloru potrzebujesz kurkumy, do pomarańczowego papryki w proszku, a do różowego koncentratu z buraczków czerwonych.

Aniołek z masy solnej

Na początku przygotuj i rozrób masę solną. Następnie, najlepiej na spożywczej folii uformuj płaski, owalny kształt. Za pomocą foremek do ciast uformuj skrzydełka i przymocuj je do aniołka. Potem ulep z masy solnej kulkę i przylep ją do owalnej części. Za pomocą wyciskarki do czosnku zrób włosy i przyczep je do głowy aniołka, w której zrób dziurkę i przeciągnij przez nią sznurek. Dzięki niemu będziesz mógł zawiesić dekorację na choince. Na koniec za pomocą wykałaczek możesz narysować aniołkowi twarz. Ozdobę możesz wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 75 stopni na godzinę (aż się zrumieni) bądź suszyć na powietrzu przez kilka dni.

Bałwanek z masy solnej

By uzyskać bałwana z masy solnej, uformuj z ciasta trzy przypłaszczone kule o różnej wielkości. Następnie kule złącz ze sobą, poczynając od najmniejszej a kończąc na największej. Z części masy solnej ulep kapelusz. Gotowy kapelusz przylep do najmniejszej kuli. Po bokach średniej kuli uformuj i doczep dwie rączki, a za pomocą patyczka do szaszłyków zaznacz oczy i buzię. Bałwana możesz suszyć przez kilka dni na powietrzu bądź w piekarniku nagrzanym do temperatury 75 stopni przez godzinę (aż się zrumieni).

