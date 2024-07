Strój na wigilię powinien podkreślać niecodzienny charakter tego dnia. Eleganckie ubranie jest też wyrazem szacunku dla osób, które zaprosiły nas na wigilię i dla współbiesiadników. Choć wigilia formalna, np. przyjęcie zorganizowane przez firmę dla pracowników, wymaga trochę innego stroju niż przyjęcie w gronie rodziny lub przyjaciół, to są pewne ubrania, które pasują zarówno na jedną, jak i na drugą okazję.

Strój na wigilię: mała czarna

Mała czarna, czyli krótka czarna sukienka, to uniwersalny strój na każdą okazję. Jeśli chcesz wyglądać w niej bardziej elegancko i szykownie, załóż przykuwającą wzrok biżuterię i szpilki. Jeśli natomiast mała czarna ma mieć mniej oficjalny charakter, wybierz baleriny na płaskiej podeszwie, załóż długi kardigan i skromny naszyjnik. Uważaj na długość takiej sukienki, powinna ona kończyć się najwyżej 2-3 cm nad kolanem.

Strój na wigilię: biała bluzka

Biała bluzka to kolejny „must have”, który warto mieć w szafie właśnie na okazje takie jak przyjęcie wigilijne. Biała bluzka koszulowa może być noszona do spodni, nawet jeansów (byle nie przecieranych) i spódnic. Dobrze wygląda z ołówkową spódnicą. Na białą bluzkę koszulową możesz założyć jednolity kardigan, niezapinaną narzutkę lub żakiet. Jeśli biała bluzka ma nieco luźniejszy fason, lepiej nosić ją do obcisłych spodni. Taki zestaw mogą uzupełnić buty na słupku lub szpilce albo baleriny.

Strój na wigilię: swobodny żakiet

Luźny, sięgający połowy uda żakiet to kolejny element garderoby, który w zależności od innych ubrań i dodatków może mieć charakter elegancki lub swobodny i niezobowiązujący. Żakiet możesz założyć na białą lub kremową bawełnianą bluzkę z krótkim rękawem, luźną bluzkę z lejącej się tkaniny przypominającej jedwab. Taki żakiet dobrze wygląda do obcisłych spodni. Jeśli założysz do niego szpilki, będziesz wyglądała bardziej elegancko. Prosty, luźny, nieco wydłużony żakiet, obcisłe spodnie i szpilki to zestaw, który wysmukla sylwetkę.

