Karolina Gilon, w rozmowie z Party, zdradziła, co myśli o poprawianiu swojej urody przy pomocy medycyny. Nie ukrywa, że jest fanką takiego rozwiązania, ale jednocześnie zaznaczyła, że nie w każdym przypadku jest to dobre.

Przy okazji wywiadu z naszym dziennikarzem prowadząca "Love Island" wypowiedziała się na kontrowersyjny dla niektórych temat. Mimo upływu lat, medycyna estetyczna nadal budzi dość skrajne emocje i ma zarówno grono zwolenników, jak i kategorycznych przeciwników. Co z kolei uważa o niej Karolina Gilon?

Celebrytka nie kryje się ze swoją opinią i wprost mówi o tym, że jest fanką medycyny estetycznej. Jak podkreśliła, to świetny sposób na pozbycie się swoich kompleksów.

Bardzo dobrze, że istnieje medycyna estetyczna dla ludzi, którzy bardzo tego potrzebują. Ja mam do tego podejście takie: jeśli z czymś się bardzo źle czujemy, to to zmieńmy, jeśli to ma wpłynąć na nasze nastawienie do życia