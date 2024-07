Ania i Ivan z "Hotelu Paradise" zaręczyli się na początku 2022 roku. Ten moment transmitowany był na żywo w "Dzień Dobry TVN". Teraz ulubieńcy widzów z 2. edycji zaskoczyli radosną nowiną:

Po wpisem aż roi się od gratulacji.

Ivan zaskoczył Anię z "Hotelu Paradise" zaręczynami podczas wspólnego wywiadu w "Dzień Dobry TVN". Ich relacja rozpoczęła się na oczach widzów, więc uczestnik postanowił, że chciałby, żeby w tym ważnym dla nich momencie również brali udział. Ania niczego się nie spodziewała. Dziś uczestnicy drugiej edycji "Hotelu Paradise" ponownie podzielili się tym, co u nich słychać, a dzieje się naprawdę wiele.

Ania i Ivan z "Hotelu Paradise 2" podzielili się wieściami, że właśnie odebrali klucze do swojego pierwszego własnego mieszkania:

Ivan i Ania z "Hotelu Paradise" będą teraz skupiać się na remoncie swojego pierwszego mieszkania i zamierzają dzielić się w sieci postępami.

Czeka nas teraz masa wyzwań przy remoncie, ale na pewno damy sobie radę ???????? Zdecydowanie ułatwia i pomaga nam w tym biuro projektowe @4katydesign ! Teraz na bieżąco będziemy pokazywać Wam jak idą prace i jak wygląda współpraca z projektantem. Bo jest to bardzo ważna decyzja, a naprawdę bardzo pomocna. ✅????

Ania i Ivan z "Hotelu Paradise 2" to para z największym stażem jeśli chodzi o związki, które narodziły się dzięki udziałowi w programie. Internauci ciągle śledzą ich losy i trzymają kciuki za ich związek. W sieci pojawiło się sporo miłych komentarzy tuż po tym, jak Ania z "Hotelu Paradise" pochwaliła się odebraniem nowego lokum:

- W końcu ❤️❤️❤️ Gratulacje ????????

- Wooowww❤️Gratulacje, powodzenia w remoncie

- Cieszę się że udało wam się wspólnie dotrzeć do tak ważnego momentu i podjęcia poważnych decyzji, że jesteście razem tak szczęśliwi, wszystkiego dobrego, ładna z was para ❤️

- Nie wierzę A Wy jeszcze razem ???? Moje gratulacje to Wy powinniście wygrać HP ❤️❤️

- Mega ❤️❤️❤️ wytrwałości w remoncie ????.