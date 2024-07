Stroiki na Boże Narodzenie – DIY: świąteczna ozdoba z papierowej wikliny

Stroiki na Boże Narodzenie z makulatury to doskonały pomysł na ekologiczne dekoracje świąteczne. Do wykonania papierowej wikliny potrzebne są stare gazety, kolorowe farby, nożyczki, patyczek do szaszłyków oraz klej.