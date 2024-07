Przedmioty, które ozdabia się techniką decoupage, stanowią dekorację. Można tą metodą przygotować prezent dla bliskiej osoby. Decoupage nie jest trudne, a przybory potrzebne do ozdobienia przedmiotów znajdują się w każdym domu.

Reklama

Co to jest decoupage?

Słowo „decoupage” pochodzi od „decouper”, co znaczy „wycinać”. Decoupage jest techniką zdobniczą, która polega na przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki. Wzorki można przyklejać na niemal każdą powierzchnię, m. in.: plastikową, szklaną, metalową. Decoupage wykonuje się również na ceramice i tkaninach.

Przybory do decoupage’u

Do decoupage’u wykorzystuje się materiały i przedmioty, które zazwyczaj są w każdym domu. Ozdabia się tą techniką pudełka, ramki na zdjęcia, doniczki. Motywy do przyklejania często pochodzą z gazet, serwetek papierowych lub są w tym celu drukowane. Do wykonania decoupage’u potrzebne są nożyczki, pędzel, płatki i patyczki kosmetyczne. Do przyklejenia wzoru na wybrany przedmiot przyda się białko jaja lub klej. Dodatkowo do zabarwienia i utrwalenia wzoru na przedmiocie używa się farb i lakieru. Na rynku są dostępne specjalnie przygotowane zestawy przyborów do decoupage’u.

Jak ozdobić szkatułkę techniką decoupage krok po kroku?

Przybory:

nożyczki,

nożyk do papieru,

papier ścierny,

serwetka z motywem kwiatowym,

klej i lakier do decoupage’u,

pędzel do kleju,

farba i pędzel do pomalowania szkatułki,

gąbka.

Krok 1: Szkatułkę z surowego drewna trzeba przetrzeć papierem ściernym, a następnie należy ją pomalować na kolor, który będzie pasować do wybranej kolorystyki motywu kwiatów. Po pomalowaniu przedmiot trzeba odstawić do wyschnięcia.

Zobacz także

Krok 2: Z serwetki należy wyciąć kwiatowy motyw i przyłożyć do szkatułki, wybierając miejsce jego umieszczenia. Następnie warstwę z motywem trzeba oddzielić od pozostałych dwóch warstw serwetki.

Krok 3: W miejscu, w którym ma zostać przyklejony kwiatowy motyw, powierzchnię szkatułki należy posmarować klejem z wykorzystaniem pędzla. Do powierzchni pokrytej klejem trzeba przyłożyć wycięty motyw i rozprostować. Kwiatowy wzór trzeba pokryć kolejną warstwą kleju i pozostawić na 6 godzin do wyschnięcia.

Reklama

Krok 4: Po wyschnięciu szkatułkę należy kilka razy pomalować lakierem z pomocą pędzla. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba poczekać, aż wyschną. Gotowe!