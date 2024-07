Choinkę do posadzenia w doniczkę można kupić w szkółce leśnej, a potem samodzielnie przesadzić ją do doniczki i postawić w domu. Choinka w doniczce wymaga odpowiedniej pielęgnacji: chłodu i częstego podlewania.

Reklama

O czym należy pamiętać przed zasadzeniem choinki w doniczce?

Choinka w doniczce potrzebuje dużo światła i dość chłodnego miejsca. Najlepiej, aby było nie cieplej niż 10 stopni, choć to trudne do uzyskania w domu. Ważne jest, aby choinka nie znajdowała się zbyt blisko kaloryfera, ponieważ wtedy pogubi igły. Choinka w doniczce musi być ciągle nawadniana. Trzeba pilnować, aby nie miała sucho, inaczej zżółknie i będzie się nadawała do wyrzucenia.

Ile czasu można trzymać choinkę w doniczce w domu?

Choinka w doniczce nie jest wytrzymała. Potrzebuje chłodu, a w domu jest to trudne do uzyskania, zwłaszcza w grudniu, kiedy grzejniki są ciepłe. Choinkę należy przynieść do domu tuż przed świętami, najlepiej w Wigilię, i wynieść od razu po świętach. Można wydłużyć jej trwałość, sypiąc do doniczki wilgotny piasek. Wtedy choinka może wytrzymać w domu około dwóch tygodni.

Zanim wyniesie się choinkę z domu, należy najpierw przestawić ją do zimniejszego pomieszczenia, np. garażu, i dopiero po kilku dniach wynieść ją na dwór. Dzięki temu choinka po świętach będzie się nadawała do posadzenia w ogrodzie.

Zobacz także