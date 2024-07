Jak zrobić ozdoby choinkowe z papieru? Wystarczą nożyczki, papier, taśma klejąca i kawałek sznurka. Bombka 3D to efektowna dekoracja świątecznego drzewka, której wykonanie nie zajmie dłużej niż 20 minut.

Dekoracje choinkowe możesz z powodzeniem wykonać samemu. Materiały, z których je zrobisz to np. filc, grube nici i szydełko, a także kolorowy papier.

Trójwymiarowa bombka z papieru – kolorystyka

Trójwymiarowa bombka z papieru najlepiej będzie się prezentowała przy użyciu kontrastowych kolorów. Dobrym wyborem będzie np. połączenie fioletu i pomarańczy, zieleni i czerwieni, bieli i czerni, a nawet czerwonego i niebieskiego koloru. Równie pasujące do siebie będą: turkus i zieleń, żółć i pomarańcz, czerwień i fiolet. Unikaj raczej papieru we wzorki. Przy jego użyciu, bombka będzie zbyt pstrokata, a efekt trójwymiarowości nie będzie dobrze widoczny. Bombka 3D ma tę zaletę, że nawet, jeśli użyjesz do jej zrobienia papieru w jednym kolorze bądź białych kartek, nadal będzie efektownie wyglądać.

Wykonanie bombki 3D z papieru krok po kroku

Do zrobienia trójwymiarowej bombki potrzebujesz:

papieru w dowolnie wybranym kolorze lub kolorach,

sznurka,

nożyczek,

kleju,

taśmy klejącej.

Instrukcja wykonania bombki 3D:

Na papierze narysuj 12 kwiatków – będzie to twój szablon. Każdy kwiatek powinien mieć identyczne wymiary i najlepiej po 5 płatków.

Każdy z płatków kwiatu natnij do połowy jego długości.

Weź pierwszy kwiatek i przeciągnij sznurek przez jego środek. Możesz to zrobić za pomocą igły. Zawiąż sznurek tak, by powstała z niego zawieszka do bombki. Dodatkowo możesz zakleić ją taśmą klejącą.

Połącz ze sobą wszystkie kwiaty wykonane z papieru. Wykorzystaj do tego ponacinane płatki i klej.

Co jeszcze powiesić na choince z bombkami 3D?

Prosta i efektowna trójwymiarowa bombka będzie wspaniałą ozdobą świątecznego drzewka. Kilka bombek doskonale udekoruje drzewko tak, że oprócz nich wystarczą same lampki. Światełka choinkowe mogą być zarówno kolorowe, jak i jednobarwne, np. białe.

Jeśli lubisz bardzo ozdobne choinki, nie wahaj się powiesić obok bombek 3D łańcuchy w różnych kolorach. Możesz sięgnąć także po bombki w jednym kolorze. Podkreślą wyjątkowy wygląd trójwymiarowych bombek.