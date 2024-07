Ręcznie robione ozdoby to sposób na niepowtarzalne dekoracje świąteczne, które sprawią, że wnętrze nabierze bożonarodzeniowej atmosfery. Ozdoby można wykonać z naturalnych i łatwo dostępnych elementów. Żeby wykonać wieniec z kasztanów, musisz jednak zacząć gromadzić je jeszcze jesienią.

Czego potrzebujesz do wykonania świątecznego wieńca?

Do wykonania świątecznego wieńca z kasztanów (możesz zastąpić je szyszkami) będzie ci potrzebna okrągła gąbka florystyczna – ok. 20-centymetrowy wianek. Można ją kupić w sklepach florystycznych i niektórych kwiaciarniach. Kosztuje ok. 12-18 zł.

Przygotuj też gałązki świerku w takiej ilości, która wystarczy, aby dokładnie przykryć gąbkę. Potrzebne będą także kasztany, wykałaczki, giętki drut w kolorze zielonym i coś do przecinania go. Dodatkową ozdobą może być duża czerwona kokarda. Zrobisz ją z szerokiej wstążki.

Jak wykonać świąteczny wieniec z kasztanami?

Przyłóż gałązkę świerku do gąbki florystycznej i przymocuj ją do niej przy pomocy kawałka drucika. Powtarzaj to samo do momentu, kiedy gałązki świerku całkowicie przykryją gąbkę. Możesz przystąpić do przymocowywania kasztanów. W każdy kasztan wbij wykałaczkę tak, żeby był na niej mocno osadzony, ale żeby jej fragment wystawał z kasztana na przynajmniej 5 cm. Wbijaj kasztany w wybrane miejsca. Do gąbki przy pomocy drucika możesz przypiąć kokardę. Gotowe! Tak wykonany wieniec możesz powiesić na drzwiach lub położyć na świątecznym stole jako stroik.

