DIY, czyli zrób to sam: kwiatowa bombka z papieru na choinkę

Z papieru można samodzielnie zrobić piękne ozdoby na choinkę. Jedną z takich ozdób jest bombka z kwiatków origami. Do jej wykonania potrzebujesz 60 karteczek (5 karteczek na jednego kwiatka) o jednakowych rozmiarach. Mogą one mieć różne kolory, o ile te kolory będą razem dobrze wyglądały. Będzie ci też potrzebny dobry klej do papieru.